重返F1！TAG Heuer智慧表 X 紅牛車隊 強勢上陣

強勢、跨領域的知名品牌合作，總能為雙方再創新話題。泰格豪雅（TAG Heuer）與F1一級方程式賽車的「甲骨文紅牛車隊」（Oracle Red Bull Racing）再次合作，以前者的智慧手表為基礎、推出全新Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版，強勢上陣。

本次表款使用45毫米的鈦金屬為表殼與黑色陶瓷表圈，因此兼具輕量化、堅硬、耐刮磨等特點。泰格豪雅旗下的Carrera、Monaco系列原本就與賽車淵源甚深，而「甲骨文紅牛車隊」（Oracle Red Bull Racing）更是F1賽道上的常勝軍，本次表款並推出四款專屬表面：分別是「賽季」（Season）、「瀝青」（Asphalt）、「TAG Heuer Formula 1紅牛車隊特別版」，以及2024年紅牛車隊最新車款的「RB20」。

其中「賽季」（Season）將顯示賽事所在的國家國旗、「瀝青」（Asphalt）面盤顧名思義傳遞出了賽道上的粗獷與激烈賽況。同時有別於一般智慧手表的生活運用程式，該只表款並搭載獨家甲骨文紅牛車隊應用程式，像是周末期間將顯示車隊從自由練習到正賽的精彩圖輯，一旦分站大賽結束後、還將更新車隊與車手的排名名次，從手腕之間、動感連結賽道上的激烈實況。

由於甲骨文紅牛車隊以深藍、紅色為色彩識別，這只特別版腕表的外盒、表款，都大量運用了深藍與紅色進行細部設計。表款訂價63,900元，同時Red Bull Taiwan還將於9月28日（六）於臺中市政路前封街進行Reb Bull Showrun，預計並將有F1車隊日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行展演，想感受F1的熾熱與速度感？現在也可以透過TAG Heuer，並在台中實際感受。