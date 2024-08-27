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重返F1！TAG Heuer智慧表 X 紅牛車隊 強勢上陣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
泰格豪雅發表了新款與F1紅牛車隊聯名的Connected Calibre E4智慧手表特別版，展現酷炫的賽車風格。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅發表了新款與F1紅牛車隊聯名的Connected Calibre E4智慧手表特別版，展現酷炫的賽車風格。圖／TAG Heuer提供

強勢、跨領域的知名品牌合作，總能為雙方再創新話題。泰格豪雅（TAG Heuer）與F1一級方程式賽車的「甲骨文紅牛車隊」（Oracle Red Bull Racing）再次合作，以前者的智慧手表為基礎、推出全新Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版，強勢上陣。

本次表款使用45毫米的鈦金屬為表殼與黑色陶瓷表圈，因此兼具輕量化、堅硬、耐刮磨等特點。泰格豪雅旗下的Carrera、Monaco系列原本就與賽車淵源甚深，而「甲骨文紅牛車隊」（Oracle Red Bull Racing）更是F1賽道上的常勝軍，本次表款並推出四款專屬表面：分別是「賽季」（Season）、「瀝青」（Asphalt）、「TAG Heuer Formula 1紅牛車隊特別版」，以及2024年紅牛車隊最新車款的「RB20」。

其中「賽季」（Season）將顯示賽事所在的國家國旗、「瀝青」（Asphalt）面盤顧名思義傳遞出了賽道上的粗獷與激烈賽況。同時有別於一般智慧手表的生活運用程式，該只表款並搭載獨家甲骨文紅牛車隊應用程式，像是周末期間將顯示車隊從自由練習到正賽的精彩圖輯，一旦分站大賽結束後、還將更新車隊與車手的排名名次，從手腕之間、動感連結賽道上的激烈實況。

由於甲骨文紅牛車隊以深藍、紅色為色彩識別，這只特別版腕表的外盒、表款，都大量運用了深藍與紅色進行細部設計。表款訂價63,900元，同時Red Bull Taiwan還將於9月28日（六）於臺中市政路前封街進行Reb Bull Showrun，預計並將有F1車隊日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行展演，想感受F1的熾熱與速度感？現在也可以透過TAG Heuer，並在台中實際感受。

表款業已到貨台灣，可洽TAG Heuer台北101專賣店、TAG Heuer板橋大遠百專賣店，以及金光Mix & Match洽詢。

TAG Heuer Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版，63,900元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版，63,900元。圖／TAG Heuer提供
表背的PPG感測器，將帶來多樣化的智慧生活運用。圖／TAG Heuer提供
表背的PPG感測器，將帶來多樣化的智慧生活運用。圖／TAG Heuer提供
帶扣上並有著TAG Heuer經典的盾形Logo。圖／TAG Heuer提供
帶扣上並有著TAG Heuer經典的盾形Logo。圖／TAG Heuer提供
黑色的鈦金屬與陶瓷表殼，讓Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版腕表輕盈且堅硬耐刮磨。圖／TAG Heuer提供
黑色的鈦金屬與陶瓷表殼，讓Connected Calibre E4智慧手表45毫米紅牛車隊特別版腕表輕盈且堅硬耐刮磨。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer與F1紅牛車隊再度合作，專屬表面中並有車隊與賽車的專屬表面、格外引人注目。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer與F1紅牛車隊再度合作，專屬表面中並有車隊與賽車的專屬表面、格外引人注目。圖／TAG Heuer提供

F1 智慧手表 車手

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