愛馬仕2024秋冬限量珍藏版美妝 捕捉反差之美的藍調

愛馬仕（Hermès）美妝2024秋冬限量珍藏系列將於9月推出，首度以同一主題呈現Rouge Hermès唇妝系列、Ombres d'Hermès眼影系列和Les Mains Hermès指彩護手系列。在美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis的發想下，秋冬限量珍藏系列結合藍色的深邃氛圍和皮革的感性魅力，驚喜交織冷與暖、觸覺與視覺、實體與無形等相對二元的特性，捕捉反差之韻。

此系列共三款Rouge Hermès限量唇膏， 03 Beige Glacé是陽光朝氣的明朗米色，細膩閃現遊移於銅色和粉色之間的珍珠貝光澤，23 Beige Doblis則是仿若紅土的濃鬱絲絨質地紅色，而73 Rouge Nappa則是溫暖而靜謐的深邃紅色。三色管身外觀由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，巧妙搭配自然與植物色澤，並以潟湖藍、深淵藍、風暴藍等精緻的藍色調創造視覺上的平衡。呼應皮革的絲絨觸感，唇膏管首次採用超霧光飾面。

秋冬限量珍藏版的Ombres d'Hermès愛馬仕眼影系列限量版四色眼影盤11 Ombres Minérales，盒身一樣由Pierre Hardy專門打造，以白色與金色妝點圓形眼影盒，點綴愛馬仕經典藏書章，並採用拉絲仿黃銅製作；內附頂邊圓鏡與漆彩眼影刷。Gregoris Pyrpylis為別緻眼妝精心調製的全新四色自然配色，以霧光、緞光和亮光三種質地完美呈現，呼應鞣革工序後的皮革外觀：濃郁的鈷藍色，柔和的卡其色、如日曬過後的溫暖棕色；以及最後點兩妝容的一抹金色。