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愛馬仕2024秋冬限量珍藏版美妝 捕捉反差之美的藍調

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版唇膏共三款。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版唇膏共三款。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Hermès）美妝2024秋冬限量珍藏系列將於9月推出，首度以同一主題呈現Rouge Hermès唇妝系列、Ombres d'Hermès眼影系列和Les Mains Hermès指彩護手系列。在美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis的發想下，秋冬限量珍藏系列結合藍色的深邃氛圍和皮革的感性魅力，驚喜交織冷與暖、觸覺與視覺、實體與無形等相對二元的特性，捕捉反差之韻。

此系列共三款Rouge Hermès限量唇膏， 03 Beige Glacé是陽光朝氣的明朗米色，細膩閃現遊移於銅色和粉色之間的珍珠貝光澤，23 Beige Doblis則是仿若紅土的濃鬱絲絨質地紅色，而73 Rouge Nappa則是溫暖而靜謐的深邃紅色。三色管身外觀由愛馬仕美妝產品設計師Pierre Hardy操刀，巧妙搭配自然與植物色澤，並以潟湖藍、深淵藍、風暴藍等精緻的藍色調創造視覺上的平衡。呼應皮革的絲絨觸感，唇膏管首次採用超霧光飾面。

秋冬限量珍藏版的Ombres d'Hermès愛馬仕眼影系列限量版四色眼影盤11 Ombres Minérales，盒身一樣由Pierre Hardy專門打造，以白色與金色妝點圓形眼影盒，點綴愛馬仕經典藏書章，並採用拉絲仿黃銅製作；內附頂邊圓鏡與漆彩眼影刷。Gregoris Pyrpylis為別緻眼妝精心調製的全新四色自然配色，以霧光、緞光和亮光三種質地完美呈現，呼應鞣革工序後的皮革外觀：濃郁的鈷藍色，柔和的卡其色、如日曬過後的溫暖棕色；以及最後點兩妝容的一抹金色。

81 Bleu Agate和83 Vert Bronze兩款Les Mains Hermès指彩護手系列指甲油的色澤，以愛馬仕的皮革色彩為靈感，並採用與常規系列色款相同的包裝；前者為頗具礦物感的深藍色調，後者為著細膩的灰色調的深邃的卡其色。兩款產品配方均含有71%以上的天然成分，可疊加混搭。

愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版03 Beige Glacé，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版03 Beige Glacé，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版73 Rouge Nappa，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版73 Rouge Nappa，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版眼影。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版眼影。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版23 Beige Doblis，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇膏2024秋冬限量珍藏版23 Beige Doblis，3g，3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Les Mains Hermès指甲油2024秋冬限量珍藏版83 Vert Bronze，15ml，1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Les Mains Hermès指甲油2024秋冬限量珍藏版83 Vert Bronze，15ml，1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Les Mains Hermès指甲油2024秋冬限量珍藏版81 Bleu Agate，15ml，1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Les Mains Hermès指甲油2024秋冬限量珍藏版81 Bleu Agate，15ml，1,940元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Ombres d'Hermès四色眼影盤2024秋冬限量珍藏版11 Ombres Minérales，3g，4,040元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Ombres d'Hermès四色眼影盤2024秋冬限量珍藏版11 Ombres Minérales，3g，4,040元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版眼影與兩款指甲油。圖／愛馬仕提供
愛馬仕美妝2024秋冬限量珍藏版眼影與兩款指甲油。圖／愛馬仕提供

Hermès 愛馬仕 眼影盤

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