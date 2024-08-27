金智媛機現身機場 愛牌CELINE上身還掛小蜜蜂好萌
在創意總監HEDI SLIMANE的發想下，CELINE每一季的設計都無比精緻優雅的法式氣息，和易於混搭的隨性輕鬆風格，成為時尚潮人的穿搭首選。因為韓劇「淚之女王」爆紅的金智媛，日前現身首爾仁川國際機場，就穿上了CELINE TRIOMPHE POLO衫搭配運動長褲，不費吹灰之力營造隨性輕鬆氣息，藍白相間清爽配色的設計細節點亮整體造型，搭配全新CELINE TEEN NINO包，容量適中又實用，方正的立體廓形搭配翻蓋設計，保有CELINE包款簡約風格造型，精巧優雅的提把設計則呼應了60年代常見的手提包風格，上肩便能穿出簡單有型的機場時尚。
同樣是時尚精品寵兒的台灣男星林柏宏（Austin Lin），日前特地出席CELINE海港城女裝專門店的重新開幕活動，與香港文青女神蔡思韵（Cecilia Choi）一起亮相。林柏宏身穿CELINE 2024冬季男裝系列，黑色皮革外套為經典的窄版西裝注入華麗高貴的氣息，搭配柔軟牛皮革BESACE包；蔡思韵除了演繹CELINE 2024冬季女裝，更以全新漆面牛皮革的Garance包，比TEEN NINO更為方正小巧的造型，則為正式的活動注入時尚貴氣，盡現CELINE一貫法式美學準則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言