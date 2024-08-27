金智媛機現身機場 愛牌CELINE上身還掛小蜜蜂好萌

在創意總監HEDI SLIMANE的發想下，CELINE每一季的設計都無比精緻優雅的法式氣息，和易於混搭的隨性輕鬆風格，成為時尚潮人的穿搭首選。因為韓劇「淚之女王」爆紅的金智媛，日前現身首爾仁川國際機場，就穿上了CELINE TRIOMPHE POLO衫搭配運動長褲，不費吹灰之力營造隨性輕鬆氣息，藍白相間清爽配色的設計細節點亮整體造型，搭配全新CELINE TEEN NINO包，容量適中又實用，方正的立體廓形搭配翻蓋設計，保有CELINE包款簡約風格造型，精巧優雅的提把設計則呼應了60年代常見的手提包風格，上肩便能穿出簡單有型的機場時尚。

同樣是時尚精品寵兒的台灣男星林柏宏（Austin Lin），日前特地出席CELINE海港城女裝專門店的重新開幕活動，與香港文青女神蔡思韵（Cecilia Choi）一起亮相。林柏宏身穿CELINE 2024冬季男裝系列，黑色皮革外套為經典的窄版西裝注入華麗高貴的氣息，搭配柔軟牛皮革BESACE包；蔡思韵除了演繹CELINE 2024冬季女裝，更以全新漆面牛皮革的Garance包，比TEEN NINO更為方正小巧的造型，則為正式的活動注入時尚貴氣，盡現CELINE一貫法式美學準則。 CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO黑色柔軟牛皮革包，11萬元。圖／CELINE提供 林柏宏穿CELINE 2024冬季男裝系列，搭配柔軟牛皮革BESACE包，出席CELINE海港城女裝專門店開幕。圖／CELINE提供 林柏宏穿CELINE 2024冬季男裝系列，搭配柔軟牛皮革BESACE包，出席CELINE海港城女裝專門店開幕。圖／CELINE提供 蔡思韵穿CELINE 2024冬季女裝，搭配全新漆面牛皮革Garance包，出席CELINE海港城女裝專門店開幕。圖／CELINE提供 CELINE海港城女裝專門店日前重新開幕。圖／CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE，MARGARET TRIOMPHE拋光牛皮革飾鍊樂福鞋，36,500元。圖／CELINE提供 金智媛以全新CELINE TEEN NINO包打造時髦有型機場穿搭。圖／CELINE提供