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冰控快衝！IKEA「木瓜牛奶霜淇淋」9/1起全台期間限定登場
木瓜牛奶絕對是今年夏天最夯的霜淇淋口味！繼全家便利商店、7-ELEVEN之後，IKEA搶攻冰品商機，再推出全新霜淇淋口味，IKEA美食小站自9月1日至11月30日推出期間限定「木瓜牛奶霜淇淋」，將經典國民飲料搖身一變為創意冰品，邀請消費者在入秋之際，驚喜體驗最道地、可口的台式美味。
IKEA「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，滿溢濃醇香的木瓜風味在口中盡是滿足，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味。
IKEA「木瓜牛奶霜淇淋」於9/1起至11月30日在全台IKEA美食小站登場，每支只要銅板價20元。
●附註：實際販售時間依各店為主。
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