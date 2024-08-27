2024南國漫讀節將開跑！8月31日～9月1日新南國市集展現創作生命力

2024南國漫讀節將於8月31日至9月1日正式開幕，以「解碼新南國」為主題，從8～12月在屏東各地舉辦講座、市集、走讀與藍皮列車等近50場活動，邀請大家重新認識新南國。搭配著開幕活動，8月31日至9月1日，將在屏東總圖戶外廣場，舉辦「新南國市集」，將有近30攤市集現身。而從9月起跑的走讀活動，還有一場小琉球走讀，僅剩最後名額，由達人帶領大家參與小琉球三年一科的迎王祭活動，機會難得。

8月31日至9月1日，14點至20點於屏東總圖戶外廣場舉辦的「新南國市集」，展現出台灣各地的美食、設計、閱讀與創作等多樣化生命力。多樣化的文創商品，從中發現創作的新可能性，盒盒笑玩具店將帶來有趣的盲盒、盒玩等，一枝獨秀show水晶坊有自己創作的水晶相關飾品，根本微觀工坊則是療癒系微景觀生態缸，兜挺好/Dou is well有著許多嬰幼兒適合用的物品，都由創作者親自製作，小白暖心手作創作出多款原木燈座、原木台座。

2024南國漫讀節新南國市集，出攤品牌：兜挺好/Dou is well（左起）、愛玩家、盒盒笑玩具店。圖／各品牌提供

Friend Rabbit友愛兔現場將有攝影藝術作品與二手書，N&B織貼心手作展現創作能量，推出手繪冰箱貼與編織品， WHATEVER LAND推出2024恐龍系列插畫周邊商品，77手作販售手作包包與鉤織飾品，展現青春活力，一瓦yvonne的花語明信片、貼紙們，非常適合送給朋友們，夢羊天然水晶以水晶手作飾品讓大家一看就想入手，南美黑叔叔包括有客製化捕夢網、拉丁手作飾品與羊駝毛手織品等產品。

愛玩家有著益智桌遊、德式邏輯教具、有聲繪本，最適合全家人一起來體驗，W.WEAR有各種手作小物，拼拼布X慢慢做則以嬰幼兒用品為主，聖雷雕工坊在現場客製化服務雷雕設計商品，巧豐木工坊有著原木手工筆、檜木精油擴香，大衛南菲Davina faith有著鈕扣耳環、不鏽鋼鈕扣項鍊，好田工作室推出天然珍珠系列手作飾品。

2024南國漫讀節新南國市集，出攤品牌：布莉克手工水果冰棒（左起）、是非是非、喬治 • 雞蛋糕。圖／各品牌提供

還有更多特色美食不能錯過，包括布莉克手工水果冰棒、雅米果乾&蒔蔬脆片+水果茶飲、泰飢渴泰奶飲料店、山中蜜境、SingHomei咖椰球、是非是非、微甜的幸福、喬治 • 雞蛋糕、優果多UGOTO與ILIOS異國料理.甜點等。

2024南國漫讀節走讀活動，首場來到小琉球，可以看到三年一科的迎王祭。圖／大小港邊 熱帶漁林提供

9～10月，2024南國漫讀節還將舉辦5場走讀，包括小琉球、里港、東港、竹田與潮州等，名額幾乎全面秒殺，最後搶購機會為9月8日小琉球場次，由知名攝影師林科呈帶路，最大看點為前往「三隆宮」參與三年一科迎王平安祭典，過程還能探索小琉球的海洋生態，最後報名機會要搶要快。活動報名請上Accupass網站，更多2024南國漫讀節消息請上屏東縣政府文化處FB。