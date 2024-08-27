中秋節就是要烤肉！全聯烤肉醬滿120元贈120點 家樂福烤肉禮盒千元有找

迎接中秋節，美味烤肉食材、月餅現在就要開始準備！全聯即日起至9月19日推出「燒肉祭」，福利卡友全店、小時達購買烤肉醬/香料粉單筆每滿120元贈120福利點，此外，歡慶全支付破500萬會員，全聯及大潤發同慶，推出限時週末限定加碼回饋，8/31、9/1在全聯使用全支付消費每滿1,000元享500限時福利點、在大潤發使用全支付單筆滿2,000元享100元現金抵用券，燒烤神器、鮮肉、好菜、名醬一次準備齊全。

全聯統計去年中秋檔期熱銷品項Top 5為帶皮豬五花肉條、冷藏挪威鮭魚輪切、豬梅花火鍋薄切肉片、豬里肌火鍋薄切肉片、美國冷藏牛肋條。今年除了限時推出多款精肉優惠，更貼心幫大家把肉片、串烤類食材都準備好，包括燒肉祭限定9月13日起推出的「墨西哥五花烤肉串」、特價「骰子腿肉串」，9月6日起美味堂還將推出「美味堂照燒豬肉串」、「美味堂蒜味烤香腸串」、「美味堂東港糯米腸」，原地變出經典小吃大腸包小腸，讓燒烤派對充滿夜市熱鬧氛圍。

全聯也網羅各式名店醬料、調味粉，牛丁次郎坊秘傳醬油、胡同萬用醬限時推出買1送1，去日本必買的敘敘苑燒肉醬更推出3種口味任2瓶379元的優惠。同時還有多款韓式、台式獨家泡菜幫你搭配烤肉解膩，再加上「美國結球萵苣」、「嚴選韓國芝麻葉」，讓大家吃得清爽又解膩。

臨時想烤補貨就上全聯「小時達」，8月30日至9月19日單筆滿600元輸入折扣碼「肉不夠叫小時達」，就享120元優惠；指定肉品、海鮮、調味醬料、烤肉用品、蔬菜水果、冰品飲料等品項，單筆滿800元贈800福利點。9月13日至9月17日中秋前夕限時單筆滿1,400元輸入折扣碼「夯肉到滿月」享現折250元，搭配指定品項爆殺價，最低整單7.7折送到家。9月14日至9月17日上全聯「分批取」，還有限時快閃4天8%回饋，消費滿800元贈640福利點（可累贈，上限1,280福利點），中秋派對買好買滿。

大潤發則是同步網羅各式烤肉家電、生鮮蔬果魚肉、烤肉醬、香料粉、飲料、禮盒等中秋必備品項祭出多重好康，即日起至9月5日使用聯名卡購買微波爐/食物調理機/烤箱/電烤爐/電火鍋，單筆滿1,800元送80元發幣回饋，全支付聯名卡消費滿2,000元送200元現金抵用券；9月6日至9月19日烤肉配件全品項滿699元贈70元現金抵用券，購買指定冷凍海鮮食品單筆滿999元即可獲得100元現金抵用券。