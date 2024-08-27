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職場與校園的機智生活？商務或機能風格新包 自由開步

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
因為「大師傑作」系列100周年推出的新款英倫綠皮件，營造輕快的隨身造型體驗。圖／Montblanc提供
因為「大師傑作」系列100周年推出的新款英倫綠皮件，營造輕快的隨身造型體驗。圖／Montblanc提供

九月了，不只是大學生正式開學、也是不少新鮮人正式踏入職場，一個用以收納的包款不只是工具、更是每日上下班上下學的好幫手，換包、理所當然，更是建立新生活新秩序的小幫手，例如近日便有Montblanc、Bally、dunhill、RAINS等品牌推薦新品。

英倫風格老牌dunhill的2024秋冬Eltham Lock系列公事包，延續了品牌在皮革處理上的一絲不苟，包款有著方正硬挺的輪廓，包款外部為黑色、內襯則同樣使用了觸感優雅的皮革搭配銀色五金拉鍊，同系列另有Cadogan 3-Pocket、Cadogan Single-Gusset、Cadogan Slim Double等公事包，滿足商務白領的正式需求。

瑞士百年品牌的Bally同樣以精緻皮革皮件聞名，2024秋冬的Oeden公事包，有著中規中矩的輪廓和奶油咖啡色，適合穩重的新鮮人、低調不張揚；而如果喜歡解放雙手，Bally則也有一款Mythos黑色皮革雙肩後背包，多口袋的設計，以及幾何多邊形的皮革上蓋，好質感，並在商務、休閒間自由切換。

想要能收納筆電、又帶有活力風格？則不妨考慮萬寶龍（Montblanc）的Extreme 3.0後背包，特殊的薰衣草灰色並搭配了碳纖維圖案印花，以及品牌在該系列搭配的M Lock 4810鎖扣，內部可收納一台13吋筆電、兩只筆具，以及大容量的文件、隨身物品，另有墨水藍、銀色、黑色可供選擇；覺得不需要那麼多容量？機車族還可選擇同系列的Extreme 3.0袖珍型信封包、小巧隨身。

但如果是有明確機能考量、常需要騎乘機車的目的，則也可試試來自北歐簡約設計的RAINS。品牌的長青包款包含「捲蓋式防水後背包」、以及「輕量防水捲蓋後背包」兩種包款；前者運用了防水面料製造、可收納兩台16吋的筆記型電腦並附題把，可肩背或手提，後者則使用聚酯纖維並經防水TPU塗層處理，輕便、實用，內部並區分為主隔層和收納零件物品的小型網袋，同時全系列還可加購小型盥洗包、肩帶，自由組合、創造個人風格。

RAINS 沙丘白經典防水捲蓋後背包，4,580元。圖／RAINS提供
RAINS 沙丘白經典防水捲蓋後背包，4,580元。圖／RAINS提供
dunhill公事包具有硬挺包型輪廓，合適於律師、會計師等商業白領菁英形象。圖／dunhill提供
dunhill公事包具有硬挺包型輪廓，合適於律師、會計師等商業白領菁英形象。圖／dunhill提供
Bally Mythos皮革雙肩後背包，價格店洽。圖／Bally提供
Bally Mythos皮革雙肩後背包，價格店洽。圖／Bally提供
Bally Oeden公事包，59,800元。圖／Bally提供
Bally Oeden公事包，59,800元。圖／Bally提供
RAINS的「輕量防水捲蓋後背包」以尼龍疊加金屬的雙重材質，為包款賦予了輕快堅硬印象。圖／RAINS提供
RAINS的「輕量防水捲蓋後背包」以尼龍疊加金屬的雙重材質，為包款賦予了輕快堅硬印象。圖／RAINS提供
MONTBLANC Extreme 3.0系列後背包薰衣草灰色款，64,300元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC Extreme 3.0系列後背包薰衣草灰色款，64,300元。圖／Montblanc提供
dunhill Eltham Lock Single Flap公事包，價格店洽。圖／dunhill提供
dunhill Eltham Lock Single Flap公事包，價格店洽。圖／dunhill提供

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