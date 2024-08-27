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王品集團石二鍋打造幸福職場 攜手IKEA 改裝員工休息室

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下平價石頭火鍋「石二鍋」為改善同仁職場休息空間，與IKEA企業業務團隊攜手在北、中、南，陸續打造3間同仁休息室和1間女生宿舍做為示範。王品/提供
王品旗下平價石頭火鍋「石二鍋」為改善同仁職場休息空間，與IKEA企業業務團隊攜手在北、中、南，陸續打造3間同仁休息室和1間女生宿舍做為示範。王品/提供

王品（2727）旗下平價石頭火鍋「石二鍋」為改善同仁職場休息空間，與IKEA企業業務團隊攜手在北、中、南，陸續打造3間同仁休息室和1間女生宿舍做為示範，期待透過溫馨舒適的休息空間，讓員工儲備能量、進而增加對品牌向心力。

事業處總監李欣宜表示，待觀察完示範店後續使用狀況並確定模板，未來新門店將參考其配置和用色，正處裝潢期的門店將直接按其版本改裝，全台門店同休室預計於2027年底前逐步完成升級。

目前全台共有88間「石二鍋」，超過1,600名員工，除了有競爭力的薪資和集團福利，「石二鍋」行銷與營運團隊希望藉由改善同仁休息室與宿舍環境，讓同仁實質感覺被照顧，進而對門店產生歸屬感、提升向心力，因此著手與IKEA企業業務洽談，6月25日起陸續改造「高雄鳳山店」、「清水中山店」及「民權龍江店」的同仁休息室，三重女生宿舍即將施工改裝。

根據不同門店衍伸出的不同需求，以位在中部海線的「清水中山店」為例，住市區的同仁騎車通勤，單程需耗費40分鐘，導致同仁在空班時間多希望留在店內休息，因此在休息室擺放沙發抱枕，成為休息時間的搶手耍廢區。

「高雄鳳山店」則將2.1坪的空間收納極大化，讓夥伴把物品通通收進附門櫃體，使環境井然有序，並搭配摺疊桌靈活運用既有空間。「民權龍江店」與「12MINI快煮鍋 民權東龍江店」共用同休室，室內約5坪，為空間最大且格局最方正的示範店，因此選用收納層架組創造出掛衣換鞋區、休息區、用餐／面試區和辦公區，顯示出品牌行銷與營運團隊對同仁休息環境的重視，在既有格局下提供能放鬆喘息的舒適空間。

此外，今年底前石二鍋預計在北、中、南再增四間門店，至少釋出80名職缺，並歡迎有餐飲相關經驗的優秀人才加入。

石二鍋民權龍江店選用收納層架組創造出掛衣換鞋區、休息區、用餐／面試區和辦公區。王品/提供
石二鍋民權龍江店選用收納層架組創造出掛衣換鞋區、休息區、用餐／面試區和辦公區。王品/提供

IKEA 宿舍 王品

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