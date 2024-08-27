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也想發展半導體與觀光 日本大分縣來台來招商搶客

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
大分縣擁有全日本生產量第三名的「養殖鰤魚」。圖/日盟提供
大分縣擁有全日本生產量第三名的「養殖鰤魚」。圖/日盟提供

位於日本九州南側的日本溫大分縣，是溫泉大縣，縣長佐藤樹一郎昨晚抵台在大倉久和舉辦推介會，向台灣民眾介紹大分縣的觀光旅遊、農水產品及產業發展。

身為台灣之光的台積電落腳九州熊本，帶動地方經濟發展，大分縣也不落人後，佐藤樹一郎橋強調，大分縣位於日本南側的九州地區，擁有優越的地理位置、便利的交通網絡，縣內有鋼鐵、石油、化學、半導體、電氣、汽車、精密機器等幅員廣大的眾多知名日本企業均衡布局，也是眾多國外企業積極進駐的地區，製造品的出口量是九州的第二位。

在此次活動中，佐藤為到場嘉賓演講「大分縣的布局環境及其優越性」介紹大分縣的魅力、以及大分縣對海外企業所提供的支援方案等利多的訊息。日本海外商業振興機構 JETRO（日本貿易振興機構）大分貿易情報中心的所長中村志信也詳細闡述「日本的商業環境與JETRO針對 外國企業之商業支援政策」。

有鑑於半導體產業已是社會運作之基幹，台灣與日本的地緣關係及產業供應鏈具有高度互補性，此次由集結100多家大分縣半導體相關企業的「大分縣LSI集團（cluster）形成推動會議」企劃委員長鈴木清己，為大家介紹「大分縣對於振興半導體的措施」，期待能促進台日雙方能在半導體、電子設備、零組件、機械、精密加工等各領域之間的合作。

當然，觀光旅遊等軟性經濟也不能遺漏。佐藤說，大分縣是日本的溫泉大縣，不僅擁有日本最多的溫泉泉源數和湧出量， 更有著名的「別府」、「湯布院」等溫泉聖地，吸引大量的海內外遊客。2023年度，從台灣前來大分縣旅遊的遊客人數達11萬人次，昨晚的「大分縣之夜」交流晚宴中，也安排了與台灣旅遊業者之間的交流活動，更在現場品嘗

數度獲得日本第一的「大分和牛」、全日本生產量第三名的「養殖鰤魚」以及甜美多汁的「日田梨」等大分縣引以為豪的品牌產品，讓大家用舌尖感受大分縣品牌食材的魅力與美味。

為發展地方觀光，日本大分縣昨晚在台舉辦招商推介會，向台灣廠商與民眾介紹大分縣的軟硬體資源。圖/日盟提供
為發展地方觀光，日本大分縣昨晚在台舉辦招商推介會，向台灣廠商與民眾介紹大分縣的軟硬體資源。圖/日盟提供

半導體 日本 觀光

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