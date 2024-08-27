Troye Sivan、妙麗都在穿！Prada仿舊樂福鞋 老派正夯

去爺爺奶奶的衣櫃挖寶，是不少青少男少女的另類造型樂趣。仿舊風格搭配上青春氣息，正是魅力的衝突所在。時尚精品Prada近日推出2024秋冬新款Chocolate樂福鞋，以懷舊刷色妝點經典Prada琺瑯三角形，並已為不少青春偶像如「妙麗」Emma Watson、澳洲千萬網紅創作型歌手Troye Sivan造型穿戴，展現青澀與知性風格。

因演出《哈利波特》中「妙麗」一角走紅的艾瑪華森（Emma Watson），是以淺藍色牛仔褲、條紋襯衫外搭駝色長風衣，腳踏一雙Chocolate樂福鞋，愜意中帶點知性文青氣息。曾被《時代》雜誌票選為「25位最有影響力的青年」的澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan），其IG更擁有高達1,540萬追蹤人次，先從網路出道、並於Youtube走紅至今，日前則是以合身的黑色長袖棉T搭配西裝褲、黑色Chocolate樂福鞋，沈穩印象一改平日在螢幕前的浮誇繽紛。