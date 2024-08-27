聽新聞
test
0:00 / 0:00
Troye Sivan、妙麗都在穿！Prada仿舊樂福鞋 老派正夯
去爺爺奶奶的衣櫃挖寶，是不少青少男少女的另類造型樂趣。仿舊風格搭配上青春氣息，正是魅力的衝突所在。時尚精品Prada近日推出2024秋冬新款Chocolate樂福鞋，以懷舊刷色妝點經典Prada琺瑯三角形，並已為不少青春偶像如「妙麗」Emma Watson、澳洲千萬網紅創作型歌手Troye Sivan造型穿戴，展現青澀與知性風格。
因演出《哈利波特》中「妙麗」一角走紅的艾瑪華森（Emma Watson），是以淺藍色牛仔褲、條紋襯衫外搭駝色長風衣，腳踏一雙Chocolate樂福鞋，愜意中帶點知性文青氣息。曾被《時代》雜誌票選為「25位最有影響力的青年」的澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan），其IG更擁有高達1,540萬追蹤人次，先從網路出道、並於Youtube走紅至今，日前則是以合身的黑色長袖棉T搭配西裝褲、黑色Chocolate樂福鞋，沈穩印象一改平日在螢幕前的浮誇繽紛。
新款Prada「Chocolate」樂福鞋是以復古仿舊的咖啡色刷色，再搭配拋光或漆皮皮革。其鞋楦楦頭較圓潤、因此男女皆宜無分性別，同時厚底設計也帶來隱形增高效果，女性則再推薦一雙高跟黑色皮鞋，目測約10公分的粗香蕉跟型，走路有風。這下無需從爺爺奶奶衣櫃裡挖寶二手單品，且換上一雙全新Chocolate樂福鞋，讓懷舊時光與時尚新品、一次入荷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言