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星宇航空台中-沖繩航線開賣 12月2日起每周4班直飛

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空今宣布第4個台中出發的定期航點「沖繩」即日起開賣。圖/星宇航空提供
星宇航空今宣布第4個台中出發的定期航點「沖繩」即日起開賣。圖/星宇航空提供

星宇航空今宣布第4個台中出發的定期航點「沖繩」即日起開賣，也是該公司台中直飛日本第一個定期航點，將於12月2日啟航，台中-沖繩將以A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，每周四班往返。

星宇航空指出，沖繩自台灣出發飛時僅需不到2小時，為台灣旅客海島度假的首選之一，別具特色的景點如波上宮、古宇利島、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地的歷史與文化。

星宇航空表示，歡慶台中-沖繩航線開賣，與星野集團的「星星相遇」機加酒自由行祭出航線專屬優惠，入住星野集團旗下三大不同風格酒店，包含每間房均有絕美海景的虹夕諾雅沖繩，4天3夜加贈每日早餐，每人台幣31999元起；都市觀光型OMO5沖繩那霸4天3夜每人只要台幣16999元起。另外，玉山星宇航空聯名卡友專享購票優惠，即日起至9月27日，於星宇航空官網或App持聯名卡訂購台中出發至沖繩機票，輸入優惠代碼「RMQ500OKA」即享500元折扣。

星宇航空表示，台中-沖繩為星宇航空第一條自台中出發的日本定期航線，盼能藉此提供中部旅客便利抵達日本的好去處，同時，也期待能吸引更多日本旅客來台中遊玩。

星宇航空表示，今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港定期航班、高松包機航班，以及即將於10月27日開航的台中-富國島航線，今再添台中-沖繩航線，預計於12月2日開航。

BEB5沖繩瀨良垣位於沖繩本島的西海岸地帶，能輕鬆前往各個著名的觀光勝地。圖/星宇航空提供
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OMO5沖繩那霸讓旅客走在飯店周圍都可體驗沖繩熱鬧非凡的氛圍。圖/星宇航空提供
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星宇 沖繩 航班 航線

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