金門酒廠58度「雙龍盈珠」限量酒 全家超商獨家預購

2024年是象徵祥龍之年的甲辰年，同時也是金門酒廠的本命年。為紀念這一特殊年份，金門酒廠特別在中秋佳節前夕，延續年初廣受好評的「58度龍年紀念酒」，再度重磅推出58度「雙龍盈珠」限量特選酒款。新酒款採3公升大容量陶瓷甕裝，將於8月28日上午11點起，於全台全家便利商店FamiPort機台開放預購，建議售價8500元。

58度「雙龍盈珠」限量特選酒款，由金門酒廠首席調酒師親自組織品酒團隊，從金城與金寧兩廠的優質高粱酒基中精挑細選，特別選用金城廠紅磚窖池醞釀十年的二鍋頭老酒精心勾兑調和，酒色清亮透明，洋溢著令人愉悅的酯香、梅果香與老酒陳香，入口醇和甘美順口，微帶著梅果的酸甜，尾韻生津怡暢。

在酒器設計方面，「雙龍盈珠」採用獨特的雙龍浮雕精緻窯燒瓷甕裝，其飛躍盤旋的雙龍圖案寓意吉祥，不僅象徵著金城廠與金寧廠超過一甲子的傳承歷史，也祝願每一位品鑑者如同騰龍破雲般，持續攀登高峰，創造非凡成就。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康