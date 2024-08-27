不止奶凍捲、牛舌餅！2024宜蘭必買伴手禮推薦Top 10

這些美食⋯不買對不起自己

宜蘭，這個位於台灣東北角的小城，不僅擁有如詩如畫的自然風光，還有讓人垂涎欲滴的在地美食，無論是甜的、鹹的、香的，都各有特色，等著大家一探究竟。

如果你計劃來一趟快樂的宜蘭之旅，絕對不能錯過這裡的美味伴手禮！ 《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，盤點2024年網路熱門必買的伴手禮清單，老饕們快點收藏起來，買回家分享給親朋好友吧！

No.10 亞典菓子工場

亞典菓子工場（亞典蛋糕密碼館）｜地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲里梅洲二路122號1樓

甜點愛好者絕對不能錯過的天堂來了！亞典菓子工場不僅有令人垂涎的各式糕點，更有濃厚的在地情感和細膩的製作工藝，招牌商品首推年輪蛋糕，以層層疊疊的細膩口感和濃郁的香氣，俘獲無數甜點愛好者的心。許多網友特別推薦「三入年輪禮盒」，包裝精緻體面，口味更是老少咸宜，其中，礁溪米年輪將在地食材融入傳統糕點，別具特色。

如果你是奶酪控，水滴乳酪一定會讓你驚艷，口感細滑、濃郁又不膩，是午茶時光的完美良伴，每一款產品都充滿獨特的魅力。如果你來到宜蘭，或是想為親友帶回特別的伴手禮，亞典菓子工場絕對榜上有名。

No.9 三萩茶會

三萩茶會｜地址：宜蘭縣宜蘭市和睦路29號

台灣高品質茶品牌三萩茶會，致力於將茶文化與美食結合，創造出一系列獨具特色的伴手禮。走進充滿茶香的世界，首先看到氣質滿分的茶香鳳梨酥，是獲得許多網友讚賞的明星商品，以台灣在地優質鳳梨製作內餡，融合香醇的茶葉，咬下每一口都帶有淡雅的茶香與甜美的鳳梨滋味，讓人不禁驚豔。

店裡也有許多茶葉禮盒、果乾選擇，不僅味道出眾，還將台灣的茶文化完美融入到每一份伴手禮中，讓收禮的人感受到這份細緻的用心。

No.8 米樂客

米樂客宜蘭鹹蛋糕｜地址：宜蘭縣羅東鎮民權路166號

如果你正在尋找一款好吃又創新、能夠滿足親朋好友挑剔味蕾的伴手禮，米樂客鹹蛋糕絕對不會讓你失望！這間知名的糕點品牌以結合傳統與創新的方式，推出令人驚艷的鹹蛋糕系列，特別是他們的經典香米蛋糕、招牌鴨賞米蛋糕，喜歡嚐鮮的人千萬別錯過。

這款鴨賞鹹蛋糕選用了宜蘭在地最具代表性的食材「國宴鴨賞」與「三星蔥」，搭配綿密蛋糕體，帶來鹹香四溢的絕妙口感。當鴨賞的香氣與蛋糕的鬆軟相遇，不僅口感層次豐富，更能嚐到宜蘭特有的風味。以全米穀粉、無添加小麥製作，是麩質過敏人群的好選擇，減糖、低鈉、安心無負擔，無論是當作下午茶點心或送禮都讓人印象深刻。

No.7 烏龜島

烏龜島OGOOD。咖啡甜點伴手禮｜地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號

看到這些可愛的龜山餅，肯定讓人少女心爆發！烏龜島的諸多品項中，最受歡迎的非「龜山餅」莫屬。這款餅乾以龜山島命名，可愛的外型在社群快速爆紅，不僅外型別具巧思，口感更是讓人驚艷，酥脆的外層搭配濃郁的內餡，絕對是美食饕客的心頭好，更成為遊客喜歡拿來當作伴手禮的品項之一。

許多網友推薦提到，「特色伴手禮龜山島餅乾，造型特別，送禮有特色，即沖即喝易擠棒方便使用，外出攜帶方便，容量十足，適合夏天冰涼飲用」、「從小桔子時期就很喜歡的品牌，送禮別緻又有宜蘭在地特色，最喜歡烏龜餅和岩手千層，搬到烏龜島後，假日好像變成網美名店」、「很可愛造型，非常適合當伴手禮，下午茶蛋糕和甜點也很可口，若有時間有餘的話，可以到這邊來喝下午茶悠閒一下喔」。

No.6 橘之鄉

橘之鄉蜜餞形象館｜地址：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路33號

「做呷ㄟ的東西，一定要做自己敢吃的喔！」秉持林陳阿鳳阿嬤的金玉良言，橘之鄉40年來堅持生產不含糖精、色素、香料、起雲劑的天然產品，讓金柑蜜餞以最自然的口味呈現在國宴餐桌上。

橘之鄉最有名的就是蜜餞系列，宜蘭擁有得天獨厚的氣候與環境，水果格外鮮美，橘之鄉的各式蜜餞更是經典中的經典，每一口都能感受到宜蘭的陽光味道，酸甜交織，還有果醬、果乾等，香氣四溢，酸甜適中，不僅可以搭配麵包、餅乾，還能用來調味或是加入各種甜點中，增添風味。

No.5 可可德歐

CACAO D'OR可可德歐｜地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1號樓之5

如果你正在尋找一份既有質感又充滿驚喜的宜蘭伴手禮，快來這裡看看！可可德歐以精緻的手工巧克力聞名，細選與融合台灣在地食材，堅持法式控溫（Control）、品級（Class）、工法（Craft），以至濃度（Concentration）等步驟製程，將職人手藝發揮得淋漓盡致，打造出絕妙的甘醇平衡。尤其是受到許多網友推薦的生巧克力，每一口都能感受到濃郁的巧克力香氣和細膩的口感，巧克力在舌尖上緩緩融化，帶來無比順滑的享受。

保留前苦、中香，後回甘的味覺層次，打造美好的巧克力饗宴，無論是作為個人小確幸還是送禮都很棒！連宜蘭在地人都非常推薦，值得帶回一份屬於旅遊的專屬溫暖回憶。

No.4 諾貝爾奶凍

諾貝爾奶凍｜地址：宜蘭縣羅東鎮公正路188號（羅東店）、宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段68號（礁溪店）、宜蘭縣蘇澳鎮蘇新路81號（國道五號蘇澳服務區 - 蘇澳店）

這間在地深耕多年的伴手禮店家，以精緻美味的產品，成功俘獲了無數遊客和在地人的心，宜蘭旅遊中，走過路過不能錯過的諾貝爾奶凍，美味的奶凍捲可是必買品項，以柔軟的蛋糕捲外皮包裹著濃郁的奶凍，每一口都能感受到奶香與糕體的完美結合，入口即化的口感讓人一試成主顧。

除了奶凍捲，燒起士、奶糖酥、騎士乳酪等商品，也是值得推薦的伴手禮。有網友提到，燒起士的美味程度驚人，由師傅精心調製精準烘烤時間，蘊藏濃濃起士的香味，融入上極鮮奶，調配出黃金比例。

No.3 宜蘭餅發明館

劉鐙徽宜蘭餅發明館｜地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

走進宜蘭餅發明館，熱賣第一名到第三名的明星商品，分別是超薄宜蘭餅、特牛鮮奶酥餅、切達乳酪。冠軍商品超薄宜蘭餅擁有香脆口感，與彰化較厚的牛舌餅不同，主打「全世界最薄的餅」只有0.1公分，輕薄如紙可透光，創舉巧思來自製餅達人劉鐙徽的巧手。

另外，美食家們千萬別錯過香氣撲鼻的特牛鮮奶酥餅！不僅保有傳統酥餅的質樸風味，更添加了現代感的細膩甜味，入口即化的口感，伴隨濃郁奶香，讓人一口接一口，根本停不下來，大人小孩都無法抗拒它的美味誘惑！

No.2 穀王烘焙

穀王烘焙｜宜蘭縣宜蘭市民族路426號（文化門市）、宜蘭縣羅東鎮純精路三段445號（羅東門市）、宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路311號（蘇澳門市）

喜歡吃焦糖布丁蛋糕的人，絕對不能錯過「穀王烘焙」！他們推出「焦糖布丁蛋糕系列」鮮芋、抹茶紅豆及伯爵奶茶三種口味，2020年台北國際烘焙暨設備展四天內狂賣1,200盒，其中焦糖鮮芋布丁蛋糕選用手工製大甲芋泥內餡，每一口都能吃到大小不同的大甲芋頭顆粒，搭配滑嫩透亮雞蛋布丁，夾進綿密香草蛋糕體，最上方淋上一層手工熬煮濃稠焦糖凍，多層次口感讓味蕾昇華到另一個層次。

老饕網友在Google評論上推薦，「最推薦湯種生吐司跟芋頭布丁蛋糕」、「芋頭布丁蛋糕、抹茶紅豆布丁蛋糕，無法取捨全買了，好吃」、「焦糖鮮芋布丁蛋糕，以海綿蛋糕、焦糖布丁及芋泥組成，焦糖布丁偏化學感、海綿蛋糕中規中矩、芋泥綿密超好吃，三個組合而成倒是還不錯，喜歡甜食的朋友可以嚐鮮看看」、「買過焦糖鮮芋布丁跟伯爵茶口味，都不會太甜膩好吃，去宜蘭必買」。

No.1 奕順軒

奕順軒｜宜蘭縣羅東鎮民權路160號（羅東店）、宜蘭縣宜蘭市神農路2段17號（宜蘭店）、宜蘭縣礁溪鄉礁溪路5段96號（礁溪店）

宜蘭遠近馳名的甜點品牌奕順軒，是許多觀光客到訪必買的人氣伴手禮，尤以奶凍捲、「派.拿破崙」系列最受歡迎。奶凍捲的口味包含原味奶凍、純芋奶凍、草莓奶凍、提拉奶凍等，其中草莓奶凍還能吃到草莓果肉，深受大小朋友喜愛。

最特別的是，奕順軒還有販售「切達乳酪狀元餅」，酥皮外餡加上起司和麻糬內餡的絕妙搭配，從冷藏拿出來冰冰涼涼的口感，沒有買一盒回家真的對不起自己啊！

網友對於奕順軒也留下極高評價，「當下只買了一條芋頭純奶凍，外層的蛋糕體很綿密，中間層的芋頭不會甜，有口感，整個甜度是來自於中間的奶凍，一大條才170元，整個CP值爆表！」、「我的天啊...超級好吃，很濃郁又不會很甜，奶凍、蛋糕體、奶油三者的佔比很完美」、「奶凍捲和切達乳酪狀元餅都很好吃，琳琅滿目的糕點麵包好想多買幾種試試」、「切達乳酪非常好吃，鹹甜鹹甜起司好香，麻糬Q彈口感豐富，唯一缺點就是比較容易掉屑」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年8月20日至2024年8月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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