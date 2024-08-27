iPhone 16要來了！蘋果秋季發表會將於9月10日凌晨1點登場

蘋果秋季發表會台灣時間27日凌晨正式發出邀請函，預告將於台灣時間9月10日凌晨1點正式登場，除了將在蘋果總部Steve Jobs Theater舉辦實體活動，全球果粉也同樣可透過官網或是Apple TV App一同欣賞發表會直播。

此次邀請函的主題為「It’s Glowtime」，五彩繽紛的動態蘋果Logo與新版Siri以及Apple Intelligence的色系相符合，似乎正預告了這次的發表會重點，不管哪個產品都會與最新的智慧服務有密切結合。

根據外媒以及3C達人們的預測，9月發表會推出的iPhone 16全系列依舊為2大2小尺寸新機，外型可能會有更繽紛、飽和的色彩可以選擇，而除了新iPhone之外，預計還會有Apple Watch Series X與新一代Apple Watch Ultra，新款AirPods 4與AirPods Max 2，甚至會出現iPad mini第7代，以及換上M4晶片的MacBook Pro與iMac。

不管如何，有了Apple Intelligence加持的新品肯定會相當精彩，大家趕快訂好行事曆準時收看！