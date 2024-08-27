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台灣虎航冬季航班第3波今天上午10時開賣 機票799元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航2024冬季航班第3波優惠活動，飛日本秋田、高知，以及澳門、普吉島的單程未稅機票799元起。本報資料照片
台灣虎航2024冬季航班第3波優惠活動，飛日本秋田、高知，以及澳門、普吉島的單程未稅機票799元起。本報資料照片

台灣虎航2024冬季航班第3波優惠活動，飛日本秋田、高知，以及澳門、普吉島的單程未稅機票799元起，今天上午10時開賣，至明天晚上11時59分。

日本線部分，台北-秋田2099元起、台北-高知3099起。台北、高雄-澳門799元起，台北-普吉島2699元起（增班開賣）。以上票價皆為單程未稅。銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分。旅遊期間自10月27日至明年3月29日。

台灣虎航表示，秋田是秋田犬的故鄉，秋季的楓紅、冬季的溫泉，搭上美味烏龍麵溫暖食客的心。高知為人稱「日本食物最美味的地方」，得天獨厚的明媚風光無限享用。澳門是短短假期也能好好放鬆的快樂天堂，美食與戀愛巷、奢華酒店與米其林，玩法百百種。普吉島有獨特的海島風情、夜市小吃泰美味，日升日落都好美，一年四季都是溫暖懷抱。

台灣虎航 日本 秋田犬

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