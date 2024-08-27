日式餅乾、馬卡龍蛋黃酥！9間「中秋禮盒」選選看

8月即將邁入尾聲，中秋節的腳步也越來越近。包括舊振南、紅帽子、一之軒等多個品牌，均推出呼應中秋佳節的伴手禮品，讓民眾在月圓人團圓的時候，為親朋好友獻上滿滿祝福。

【查理布朗烘焙】

今年中秋，查理布朗烘焙將蛋黃酥與台式馬卡龍相結合，推出「馬卡龍蛋黃酥」。外皮使用台式馬卡龍工法製成，酥鬆細緻，奶油內餡則添加烏豆沙、鹹蛋黃等食材，帶來甜鹹平衡的滋味，每盒6入280元，限量販售。除此之外，還有「台灣Q餅」、「爆漿芝士麻吉餅」等品項可供選擇。

【PRESS BUTTER SAND】

來自日本的PRESS BUTTER SAND，本次推出3款中秋限定「皓月天邊禮盒」，每款禮盒內含3種不同風味的焦糖夾心奶油餅乾，包括有「栗子風味+宇治抹茶+香草白巧克力」、「經典原味+榛果巧克力+起司風味」，以及「草莓巧克力+栗子風味+經典原味」，每盒均為1,390元。

【舊振南】

今年以「美好中秋」為主題，推出兩款「花好月圓」禮盒。經典款內含蛋黃酥、李白綠豆椪、柚子酥，以及雨林聯盟認證的濾掛式咖啡包，每組880元；月餅款則包括蓮蓉松子、香茗豆沙、抹茶紅豆、棗泥核桃等口味的月餅4入，還有李白綠豆椪、柚子酥、濾掛式咖啡包，每組1,200元。9月2日前購滿8盒，再送品牌帆布袋。

【紅帽子】

以喜餅聞名的紅帽子，今年推出「1st MEISTER 焦糖夾心餅乾」，外層為印有原創烙印的奶油餅乾，中間夾入巧克力以及使用沖繩黑糖、十勝鮮奶油製成的焦糖，整體充滿層次的香甜感，外盒也採全新的金色包裝。每盒8入，售價760元，僅限台北品牌概念店販售。

【食拾盼】

主打果乾產品的食拾盼，今秋以台灣當季水果為原料，推出6款結合果乾、果乾水、果乾茶等品項的中秋禮盒。其中「秋月馥雅」禮盒，內含以19號國產奶油賦味的太妃糖脆餅與法式經典脆餅，還有蘋安桂花茶、蘋果三重奏等品項，每組800元。另還有蜜果月映、果沁秋月、桂香果韻禮盒、果韻中秋、桂香福滿等不同組合，售價450元起，8月31日前可享8折優惠。

【新口味食品行】

鹿港老字號的新口味食品行，今年推出「秋兔登月禮盒」，內含12顆招牌的蛋黃酥，搭配童趣的月兔包裝，每盒550元。另外今年也將蛋黃酥創作成許多文創商品，包括直徑60公分的「巨無霸蛋黃酥抱枕」、蛋黃酥手機支架等產品，讓民眾可天天擁有蛋黃酥的陪伴。同時新口味蛋黃酥即日起也快閃巡迴SOGO天母店、SOGO忠孝店等地，方便北台灣的民眾購買。

【一之軒】

今年契合ESG趨勢，推出「植饗中秋」主題，提供十餘款的「純植物伴手禮」，包括使用紅豆沙餡、南瓜餡製成的「黃金酥」；將香酥芋丸重新解構而成的「芋泥香鬆酥」，還有台式綠豆凸、港式月餅、鳳梨酥等品項。9月10日前下訂，滿額最高可享88折優惠。

【嶼香】

主打手作牛軋餅的嶼香，今年推出紅豆沙蛋黃酥，使用新鮮紅土鴨蛋搭配保留顆粒的紅豆沙內餡，帶來豐富的層次滋味。除了有4入裝的紅豆沙蛋黃酥禮盒外，還有搭配青蔥牛軋餅、祈福牛軋餅的不同組合，每組售價360～560元不等。

【牧上麵包】」