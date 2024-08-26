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小宅福音！Bosch洗脫烘洗衣機「微乾洗」功能超神奇 周年慶現省1.6萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新品8系列ActiveOxygen活氧洗衣機搭配8系列Heat Pump乾衣機享有8.6折組合價，雙機購入現折19,800元，再贈堆疊架。圖／BOSCH提供
新品8系列ActiveOxygen活氧洗衣機搭配8系列Heat Pump乾衣機享有8.6折組合價，雙機購入現折19,800元，再贈堆疊架。圖／BOSCH提供

針對小宅居家，陽台沒有足夠寬度、高度可以同時放洗衣、乾衣機，但對衣物護理又有高要求的民眾，現在又有新選擇！Bosch鎖定現代人對於衣物潔淨護理的細緻需求，推出全新「三效極淨洗脫烘洗衣機」，創新整合洗衣、烘衣與微乾洗三機於一體，有效節省家中空間，最快還可在45分鐘內快速完成洗、脫、烘，同時具備免水洗微乾洗的去味與除菌效果，深層雙維洗淨更能有效去除頑固污漬，一台滿足多元衣物護理效果。

Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機搭載雙維洗淨科技，透過「4D深層洗淨系統」深入衣物纖維，強化去污效果，搭配「Hybrid Heating雙重加熱技術」利用熱風提升溫水洗滌的效率，並將水氣轉化為高溫蒸氣，穿透織物纖維有效除菌。

洗劑用量抓不準又容易弄髒手？全新升級「i-DOS智慧洗劑精算系統2.0」，能夠偵測衣物負載量與髒污程度，精確投放洗劑，準確度達到1毫升為單位。雙洗劑儲存槽設計，還可依照清潔需求放入不同洗劑。此外，還提供16種去漬模式，針對咖啡、口紅、血漬等日常生活中常遇到的各類污漬輕鬆去除。

而「極致微乾洗」功能，無需水洗即可有效去味除菌，包括60°C「清新除味行程」、65°C「除菌烘行程」，還有「絲質寢具行程」可注入大量蒸氣和熱風，達到99.99%除蟎效果，同時讓被子更加蓬鬆柔軟。

針對羽絨、絲質、羊毛等細緻材質的衣物，則是提供「精緻微乾洗」功能，採用60°C蒸氣技術結合110m³/h超大風量，讓羽絨服越洗越蓬鬆，絲綢衣物變平整，甚至穿久後感覺刺癢的毛衣，精緻微乾洗都能夠平滑羊毛纖維，讓衣物煥然如新。特殊的氣墊式抗皺內筒，抗皺同時還能呵護衣物纖維。

6系列三效極淨洗脫烘洗衣機也搭載Bosch Home Connect智慧物聯功能，可擴展更多實用的洗滌模式，還能實現遠端控制和即時查看洗衣進度，輕鬆完成日常的衣物護理。

歡慶新品上市，Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機12kg現省16,000元，只需59,900元就能帶回家，另外還有10kg款，優惠價55,900元。

打造副總統就職典禮系列服裝的台灣設計師簡君嫄C Jean，在體驗Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機後驚喜分享：「Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機讓我可以根據各種材質選擇最合適的洗滌方案。」圖／BOSCH提供
打造副總統就職典禮系列服裝的台灣設計師簡君嫄C Jean，在體驗Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機後驚喜分享：「Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機讓我可以根據各種材質選擇最合適的洗滌方案。」圖／BOSCH提供
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供「精緻微乾洗」功能，採用60°C蒸氣技術，釋放大量熱能及高穿透性超大風量快速帶走水氣，羽絨服越洗越澎。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供「精緻微乾洗」功能，採用60°C蒸氣技術，釋放大量熱能及高穿透性超大風量快速帶走水氣，羽絨服越洗越澎。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機新上市，周年慶限時優惠最高省下19,800元。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機新上市，周年慶限時優惠最高省下19,800元。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供16種去漬模式，針對日常生活中各類污漬輕鬆清除。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供16種去漬模式，針對日常生活中各類污漬輕鬆清除。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供「精緻微乾洗」功能，對於精緻的絲綢衣物，透過平衡滾筒內濕度及溫度，有效舒展褶皺。記者黃筱晴／攝影
Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機提供「精緻微乾洗」功能，對於精緻的絲綢衣物，透過平衡滾筒內濕度及溫度，有效舒展褶皺。記者黃筱晴／攝影

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