小宅福音！Bosch洗脫烘洗衣機「微乾洗」功能超神奇 周年慶現省1.6萬

針對小宅居家，陽台沒有足夠寬度、高度可以同時放洗衣、乾衣機，但對衣物護理又有高要求的民眾，現在又有新選擇！Bosch鎖定現代人對於衣物潔淨護理的細緻需求，推出全新「三效極淨洗脫烘洗衣機」，創新整合洗衣、烘衣與微乾洗三機於一體，有效節省家中空間，最快還可在45分鐘內快速完成洗、脫、烘，同時具備免水洗微乾洗的去味與除菌效果，深層雙維洗淨更能有效去除頑固污漬，一台滿足多元衣物護理效果。

Bosch 6系列三效極淨洗脫烘洗衣機搭載雙維洗淨科技，透過「4D深層洗淨系統」深入衣物纖維，強化去污效果，搭配「Hybrid Heating雙重加熱技術」利用熱風提升溫水洗滌的效率，並將水氣轉化為高溫蒸氣，穿透織物纖維有效除菌。

洗劑用量抓不準又容易弄髒手？全新升級「i-DOS智慧洗劑精算系統2.0」，能夠偵測衣物負載量與髒污程度，精確投放洗劑，準確度達到1毫升為單位。雙洗劑儲存槽設計，還可依照清潔需求放入不同洗劑。此外，還提供16種去漬模式，針對咖啡、口紅、血漬等日常生活中常遇到的各類污漬輕鬆去除。

而「極致微乾洗」功能，無需水洗即可有效去味除菌，包括60°C「清新除味行程」、65°C「除菌烘行程」，還有「絲質寢具行程」可注入大量蒸氣和熱風，達到99.99%除蟎效果，同時讓被子更加蓬鬆柔軟。

針對羽絨、絲質、羊毛等細緻材質的衣物，則是提供「精緻微乾洗」功能，採用60°C蒸氣技術結合110m³/h超大風量，讓羽絨服越洗越蓬鬆，絲綢衣物變平整，甚至穿久後感覺刺癢的毛衣，精緻微乾洗都能夠平滑羊毛纖維，讓衣物煥然如新。特殊的氣墊式抗皺內筒，抗皺同時還能呵護衣物纖維。

6系列三效極淨洗脫烘洗衣機也搭載Bosch Home Connect智慧物聯功能，可擴展更多實用的洗滌模式，還能實現遠端控制和即時查看洗衣進度，輕鬆完成日常的衣物護理。