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芋頭控全包了！全聯攜手「清原」6款芋頭季新品一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯芋頭季正式登場，從早餐、下午茶到甜點推7款新品。圖／全聯福利中心提供
全聯芋頭季正式登場，從早餐、下午茶到甜點推7款新品。圖／全聯福利中心提供

芋頭控「芋」罷不能的全聯芋頭季又來了！今年全聯派出甜點專家We Sweet和「芋の專門家清原Taro Yuan」強強聯手，打造4款聯名新甜點「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，使用清原芋頭丁入餡，即日起至9月19日特價55～139元；READ BREAD閱讀麵包也和清原推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」2款聯名新麵包，用銅板價35、39元就能嘗鮮。同場加映美味堂新品「芋粿巧」，將傳統美食製成擲筊造型，美味又能保平安大吉大利，全聯芋頭季從早餐、下午茶到甜點，全面滿足你的「芋」望。

今年全聯芋頭季除了人氣暢銷芋頭甜點包括芋頭大福、芋頭涼果子、芋見幸福千層、芋泥冰心捲蛋糕強勢回歸之外，更攜手芋頭甜品品牌清原推出一系列新品，「芋頭蒸果子」細緻柔順的蛋糕包裹著綿密芋頭內餡、「芋見重乳酪」底層酥脆塔皮，中層吃得到蜜融芋頭丁的重乳酪，上層抹上厚厚一層芋頭鮮奶油、「芋頭奶蓋布蕾」新鮮芋蒸磨而成的芋頭餡，滑順布蕾帶出奶蛋香，加入蜜鬆軟芋角丁，最後加上綿密海鹽奶蓋，鹹甜多層次，還有台式風格的「芋頭涼糕」，想吃什麼口感通通有。喜歡麵包的民眾，READ BREAD也聯名清原推出濃郁紮實口感的「芋泥餐包」，以及鹹甜搭配還有螺紋華爾滋酥皮增加酥脆感的「芋泥肉鬆華爾滋」，一整天不同時段都能滿足芋頭控。

喜歡傳統美食的民眾，更不能錯過美味堂新品「芋粿巧」，使用大甲檳榔心芋，嚴選豬腿肉搭配鹹香蝦米、蔥酥、蒜酥一起拌炒成肉燥內餡，搭配新鮮芋頭丁製成擲筊造型，特色美食結合傳統文化，有呷有保佑，即日起至9月5日單盒特價59元，還有今年芋頭季再度登場的芋頭肉圓、芋頭竹筍粥、芋頭炊粉湯，用料超澎湃，教人「芋」罷不能。

清原聯名新品芋泥肉鬆華爾滋，售價39元。圖／全聯福利中心提供
清原聯名新品芋泥肉鬆華爾滋，售價39元。圖／全聯福利中心提供
清原聯名新品芋頭涼糕，售價55元。圖／全聯福利中心提供
清原聯名新品芋頭涼糕，售價55元。圖／全聯福利中心提供
美味堂芋粿巧特別製成擲筊造型，售價59元。圖／全聯福利中心提供
美味堂芋粿巧特別製成擲筊造型，售價59元。圖／全聯福利中心提供

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