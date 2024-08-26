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中秋限定！必勝客×屋馬「月見五盎司菲力比薩」登場
台中知名燒肉「屋馬燒肉」日前公佈，將在全台設置300多間快閃店，引起許多網友們的熱烈討論。今日答案正式揭曉，「必勝客」將聯名「屋馬燒肉」，推出中秋限定「月見五盎司菲力比薩」，在全台300多間必勝客均有供應。此外，去年推出的「大月亮圈圈」也將重新回歸，還有針對單人設計的「菲力干貝奢華獨享套餐盒」同步登場。
必勝客本次聯名「屋馬燒肉」推出中秋新品「月見五盎司菲力比薩」，採用五盎司的厚切菲力牛，搭配秘傳日式果香燒肉醬，完整還原屋馬燒肉特有的道地日系美味。同時還搭配在地蔬果、干貝、月見切達白玉，在餅皮點綴上明月。「月見五盎司菲力比薩」自8月27日起限時供應，外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元。
造型獨特的「大月亮圈圈」，自8月27日至9月17日期間也將限時回歸，採用獨家圓圈月亮造型，並搭配濃郁莫札瑞拉起司，於PK APP限時販售，單點199元。必勝客也推出「中秋月亮圈圈套餐」，可享用「月見五盎司菲力比薩」、「大月亮圈圈」等內容。另外還有針對一個人設計的「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，內含菲力干貝個人比薩，搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球等副食與飲料，每套249元，限量10,000組。
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