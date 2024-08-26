中秋限定！必勝客×屋馬「月見五盎司菲力比薩」登場

台中知名燒肉「屋馬燒肉」日前公佈，將在全台設置300多間快閃店，引起許多網友們的熱烈討論。今日答案正式揭曉，「必勝客」將聯名「屋馬燒肉」，推出中秋限定「月見五盎司菲力比薩」，在全台300多間必勝客均有供應。此外，去年推出的「大月亮圈圈」也將重新回歸，還有針對單人設計的「菲力干貝奢華獨享套餐盒」同步登場。

必勝客本次聯名「屋馬燒肉」推出中秋新品「月見五盎司菲力比薩」，採用五盎司的厚切菲力牛，搭配秘傳日式果香燒肉醬，完整還原屋馬燒肉特有的道地日系美味。同時還搭配在地蔬果、干貝、月見切達白玉，在餅皮點綴上明月。「月見五盎司菲力比薩」自8月27日起限時供應，外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元。