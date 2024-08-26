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中秋節限量發售！金門酒廠推「雙龍盈珠」特選酒款

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
金門酒廠推出「雙龍盈珠」限量特選酒款，8月28日起在全家超商預購。圖／喜寶國際提供
金門酒廠推出「雙龍盈珠」限量特選酒款，8月28日起在全家超商預購。圖／喜寶國際提供

今年是象徵祥龍之年的甲辰年，也是金門酒廠的本命年。為紀念特殊年份，金門酒廠於中秋佳節前夕，延續年初廣受好評的「58°龍年紀念酒」，再度重磅推出「雙龍盈珠」限量特選酒款。此款珍釀由金門酒廠首席調酒師親自組織品酒團隊，從金城與金寧兩廠的優質高粱酒基中精挑細選，選用金城廠紅磚窖池醞釀十年的二鍋頭老酒精心勾兑調和，完美融合出優雅的酒香，酒體醇厚甘甜，回味悠長，成就了這款具有獨特風格與深厚內涵的經典酒品。

「雙龍盈珠」以其獨特的雙龍浮雕精緻窯燒瓷甕包裝，成為佳釀的耀眼標誌。飛躍盤旋的雙龍圖案寓意吉祥，不僅象徵著金城廠與金寧廠超過一甲子的傳承歷史，也祝願每一位品鑑者如同騰龍破雲般，持續攀登高峰，創造非凡成就。

將從8月28日起上午11點起將於全台全家便利商店開放預購，請前往最近的全家便利商店，於店內FamiPort機台進行預購，建議售價8,500元。

整體酒色展現出清亮透明，掛杯如絲，有著愉悅的酯香、梅果香與老酒陳香層層綻放，入口醇和甘美順口，微梅果酸甜，尾韻回味生津怡暢，酒體飽滿並有豐富的層次感，3公升大容量陶瓷瓶裝，雙龍浮雕大器自顯，值得行家評鑒、饋贈與收藏。

提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒

金門酒廠推出「雙龍盈珠」限量特選酒款，8月28日起在全家超商預購。圖／喜寶國際提供
金門酒廠推出「雙龍盈珠」限量特選酒款，8月28日起在全家超商預購。圖／喜寶國際提供

便利商店 調酒 金門

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