2024南國漫讀節報名中 9月講座豐富多元走入屏東各地

2024南國漫讀節以「解碼新南國」為主題，以不同主題包括「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世代」與「性別新思潮」，帶領大家重新解碼新南國。9月7日起，共有8場講座在屏東各地舉辦，希望為所有人開啟全新的視野。

9月7日在屏東獨立書店繫。本屋，13點由擁有演員與作家雙重身分的劉倩妏，以「當我把夢裝進行李裡－異鄉的逐夢之旅」為題分享，她從馬來西亞來台發展，透過演戲與文字創作，感受到生命中的全新模樣；15點為作家林國峰分享「寫作也需要通靈嗎？從戲劇到動物溝通的文學人生」，從個人的多重身份出發，帶領大家對於閱讀有全新啟發。

9月14日來到潮州圖書館，13點作家盛浩偉分享「台灣文學裡的語言觀察」，他有著眾多文學作品，在不同語言間暢遊，找出專屬於個人的寫作風貌；15點由原住民作家沙力浪接力，分享「用頭帶背起一座座山-山林政策與在地思考」，以自己的親身經歷，發現台灣山林與原住民歷史文化密不可分的關係。

9月15日在屏東長治的在，繁華阿嬤家，13點由作家伊佳奇，以「如果有一天，我或父母得了認知症（失智症）」為題分享，屏東率全國之先成立長照處，相關議題值得大家深入了解。

9月21日在屏東獨立書店七木．人文空間書房舉辦，13點由作家羅沁穎，以「地方創生ｘ藝術祭ｘ建築大師的擘畫 重新挖掘台灣觀光的深度魅力」，當國境解放後，且國旅成為大家討論焦點時，台灣旅遊還能發展出什麼深度魅力；15點由在台灣的日本作家田中佑典，從個人經驗分享「田中佑典的『玩出台日深度旅行新思路』」，看台灣與日本間的旅行不同。

9月22日在恆春文化中心民謠館，邀請日本攝影師小林賢伍，以及歌手小賴賴晏駒，一同分享「鏡頭下的原民風貌之美」，精彩可期。