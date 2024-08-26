快訊

財經網美一段話遭轟「外行裝內行」 她致歉下架影片自嘲成黑歷史

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024南國漫讀節報名中 9月講座豐富多元走入屏東各地

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
9月14日在潮州圖書館，作家盛浩偉（左起）、沙力浪舉辦講座，15日於在，繁華阿嬤家由伊佳奇開講。圖／各講者提供
9月14日在潮州圖書館，作家盛浩偉（左起）、沙力浪舉辦講座，15日於在，繁華阿嬤家由伊佳奇開講。圖／各講者提供

2024南國漫讀節以「解碼新南國」為主題，以不同主題包括「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世代」與「性別新思潮」，帶領大家重新解碼新南國。9月7日起，共有8場講座在屏東各地舉辦，希望為所有人開啟全新的視野。

9月7日在屏東獨立書店繫。本屋，13點由擁有演員與作家雙重身分的劉倩妏，以「當我把夢裝進行李裡－異鄉的逐夢之旅」為題分享，她從馬來西亞來台發展，透過演戲與文字創作，感受到生命中的全新模樣；15點為作家林國峰分享「寫作也需要通靈嗎？從戲劇到動物溝通的文學人生」，從個人的多重身份出發，帶領大家對於閱讀有全新啟發。

9月14日來到潮州圖書館，13點作家盛浩偉分享「台灣文學裡的語言觀察」，他有著眾多文學作品，在不同語言間暢遊，找出專屬於個人的寫作風貌；15點由原住民作家沙力浪接力，分享「用頭帶背起一座座山-山林政策與在地思考」，以自己的親身經歷，發現台灣山林與原住民歷史文化密不可分的關係。

9月15日在屏東長治的在，繁華阿嬤家，13點由作家伊佳奇，以「如果有一天，我或父母得了認知症（失智症）」為題分享，屏東率全國之先成立長照處，相關議題值得大家深入了解。

9月21日在屏東獨立書店七木．人文空間書房舉辦，13點由作家羅沁穎，以「地方創生ｘ藝術祭ｘ建築大師的擘畫 重新挖掘台灣觀光的深度魅力」，當國境解放後，且國旅成為大家討論焦點時，台灣旅遊還能發展出什麼深度魅力；15點由在台灣的日本作家田中佑典，從個人經驗分享「田中佑典的『玩出台日深度旅行新思路』」，看台灣與日本間的旅行不同。

9月22日在恆春文化中心民謠館，邀請日本攝影師小林賢伍，以及歌手小賴賴晏駒，一同分享「鏡頭下的原民風貌之美」，精彩可期。

活動報名請上Accupass網站，更多2024南國漫讀節消息請上屏東縣政府文化處FB。

9月22日在恆春文化中心民謠館，小林賢伍（左）與小賴賴晏駒分享講座。圖／各講者提供
9月22日在恆春文化中心民謠館，小林賢伍（左）與小賴賴晏駒分享講座。圖／各講者提供
9月7日在繫。本屋，劉倩妏（左）與林國峰舉辦講座。圖／各講者提供
9月7日在繫。本屋，劉倩妏（左）與林國峰舉辦講座。圖／各講者提供
9月21日在七木．人文空間書房，田中佑典（左）與羅沁穎舉辦講座。圖／各講者提供
9月21日在七木．人文空間書房，田中佑典（左）與羅沁穎舉辦講座。圖／各講者提供

屏東縣政府 日本 馬來西亞

延伸閱讀

屏東集團婚禮10月20日登場 限額30對還可抽日韓機票

邁入第6年 聯合報攜手新北開國中閱讀寫作班

台灣文博會登場 屏東館化身極限運動場「屏實力上場」

屏東跨境電商講座 培育數位青年人才鼓勵創業

相關新聞

中秋節限量發售！金門酒廠推「雙龍盈珠」特選酒款

今年是象徵祥龍之年的甲辰年，也是金門酒廠的本命年。為紀念特殊年份，金門酒廠於中秋佳節前夕，延續年初廣受好評的「58°龍年...

2024南國漫讀節報名中 9月講座豐富多元走入屏東各地

2024南國漫讀節以「解碼新南國」為主題，以不同主題包括「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世代」與...

點心買1送1、套餐58折起！肯德基「27款優惠」現省3060

暑假即將進入尾聲，連鎖速食「肯德基」推出27款優惠方案，包含點心買1送1、套餐58折起等不同優惠，共計可省3,060元。...

百貨秋季新櫃預告 新光三越全台近百家首發櫃登場

百貨即將進入到下半年周年慶旺季，在此之前改裝新櫃登場是一大重頭戲，新光三越率先發布全台各分店改裝新櫃、快閃店，這次全台共...

金鐘金馬男明星同台飆戲 超人氣舞台劇「沒有人想交作業」終演倒數

超人氣喜劇「沒有人想交作業」目前於台北空總劇場好評演出中，本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自2022年開始，在海內外多個城市演出超過達80場，2.5萬名觀眾曾親臨現場觀賞。音樂劇《小王子》Season 1 巡迴最終站將在9月20日至22日在高雄衛武營戲劇院演出，希望以五感立體的體驗刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。