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點心買1送1、套餐58折起！肯德基「27款優惠」現省3060

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基最新方案中，下午茶套餐最低77元起。圖／肯德基提供
肯德基最新方案中，下午茶套餐最低77元起。圖／肯德基提供

暑假即將進入尾聲，連鎖速食「肯德基」推出27款優惠方案，包含點心買1送1、套餐58折起等不同優惠，共計可省3,060元。「SUBWAY」則是打造「香辣系列」，包括有全新的「麻辣雞柳堡」，以及重新回歸的「青花椒烤雞腿堡」，參與活動還有機會將iPad Air、iPhone15帶回家。

肯德基自8月27日至9月17日期間，限時推出27種優惠方案，其中脆薯、4塊上校雞塊、鱈魚圈圈、玉米濃湯、雞汁風味飯等5款點心，均享「買1送1」優惠，最高現省59元。另外還有5組「人氣下午茶組」，吃得到「雙色轉轉QQ球、原味蛋撻、無糖綠茶（小）」、「香酥脆薯（中）、原味蛋撻、無糖綠茶（小）」等組合，每組原價127～145元，優惠價77～85元，最高享58折起。

除此之外，本次肯德雞還設計「激省個人餐」、「雙人共享餐」、「多人分享餐」等不同組合，最低61折起，全部27種優惠方案，共計可省3,060元。針對app，還有限定組合餐，「咔啦雞腿堡、青花椒咔啦雞腿堡、4塊上校雞塊、原味蛋撻x2、百事可樂（小）x2」原價445元，優惠價275元。

「SUBWAY」自8月28日至11月12日期間，限時推出全新「麻辣雞柳堡」，將雞柳條拌製特調麻辣粉，帶來濃郁刺激的麻辣風味，適合搭配美乃滋或鄉村醬，更添滑順滋味，6吋145元。同時「青花椒烤雞腿堡」也重新回歸，將雞腿肉搭配青花椒與自選蔬菜，呈現微麻的迷人層次，6吋145元。兩款香辣系列潛艇堡均可升級「爽辣獨享特人餐」或「香辣同樂雙人餐」，優惠價各為179、479元。

8月28日至10月22日期間，凡至全台Subway餐廳購買香辣系列套餐或任一潛艇堡加購A套餐（含可口可樂公司系列飲料），即可參與「香辣系列口味票選抽獎活動」，即有機會獲得價值19,900元的「iPad Air」，並有機會抽中價值29,900的「iPhone15」。

SUBWAY推出全新「麻辣雞柳堡」，6吋145元。記者陳睿中／攝影
SUBWAY推出全新「麻辣雞柳堡」，6吋145元。記者陳睿中／攝影
雙層咔啦雞腿堡+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻+無糖綠茶，每套199元。圖／肯德基提供
雙層咔啦雞腿堡+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻+無糖綠茶，每套199元。圖／肯德基提供
肯德基推薦「咔啦脆雞+ 4塊上校雞塊+ 香酥脆薯 + 原味蛋撻+百事可樂」的雙人餐組合，優惠價399元，現省251元。圖／肯德基提供
肯德基推薦「咔啦脆雞+ 4塊上校雞塊+ 香酥脆薯 + 原味蛋撻+百事可樂」的雙人餐組合，優惠價399元，現省251元。圖／肯德基提供
SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」限時重返市場。記者陳睿中／攝影
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套餐 烤雞腿 肯德基

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