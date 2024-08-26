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百貨秋季新櫃預告 新光三越全台近百家首發櫃登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
百貨秋季改裝新櫃報到。圖／新光三越、品牌提供
百貨秋季改裝新櫃報到。圖／新光三越、品牌提供

百貨即將進入到下半年周年慶旺季，在此之前改裝新櫃登場是一大重頭戲，新光三越率先發布全台各分店改裝新櫃、快閃店，這次全台共超過200個流行品牌與美食櫃位，其中更有近100家新光三越首發新櫃。

新光三越秋季新櫃首波登場品牌包括：以「小雛菊」為招牌設計，來自韓國的設計師品牌「Mardi Mercredi」，百貨首發將進駐新光三越台中中港店9月中旬開幕；日本潮鞋品牌「鬼塚虎Onitsuka Tiger NIPPON MADE」全系列旗艦店，同步日本推出NIPPON MADE日本職人手工製造鞋款入駐新光三越台南新天地、8月28日開幕。

導入全球獨家配飾專區，打造全新概念店的紐約時裝品牌「Alice+Olivia」進駐新光三越台南新天地，8月28日開幕；英式龐克代表品牌「Vivienne Westwood」英倫時尚期間限定店將於9月6日至10月31日快閃新光三越台北信義新天地A8；以鮮明印花風格聞名的芬蘭國民品牌「Marimekko」進駐新光三越台中中港店，9月7日開幕。

另外也少不了最能吸引人潮話題的美食新櫃、快閃店，包括可頌蛋塔人氣店「COMEME」進駐新光三越台中中港店9月1日開幕；水果系手工千層專賣「稍甜SYRUP LESS」進駐新光三越台北信義新天地A8 9月1日開幕；台北永康街人氣美食山海豆花入駐新光三越台北信義新天地A11 9月1日開幕；日本百年銘菓品牌神戶風月堂8月30日至9月17日快閃新光三越台北南西店。

SOGO台北店秋季改裝也將引進多家潮流新櫃，說到法式文青風格，少不了清爽經典的條紋衫，忠孝館引進法國條紋衫始祖品牌「SAINT JAMES」進駐3樓、9月10日開幕。6樓將引進美式戶外休閒品牌「JEEP SPIRIT」。復興館將於9月下旬於6樓推出adidas Originals全系列櫃位，讓館內指標運動潮牌選擇更豐富。

初魚旗下品牌、主打以價格實惠的鐵板燒品牌「季樂」，繼新光三越中港店和天母店之後，8月中旬再展店遠百信義A13，預計10月底進駐忠孝SOGO，季樂計畫於年底前擴展至6家門店。此外，包括季樂和牛鐵板燒，以及初魚旗下新品牌「長浜魚屋」、牛喜寿喜燒(首發)等三品牌將一口氣帶進新光三越台北南西店。

日本漢堡排風潮在台崛起，日本人氣漢堡排「肉的長谷川」繼忠孝SOGO、誠品南西、林口三井後，接下來再展店新莊，9月9日進駐宏匯廣場7樓美食街。

韓國設計師品牌「Mardi Mercredi」，百貨首發將進駐新光三越台中中港店，預計9月中旬開幕。圖／新光三越提供
韓國設計師品牌「Mardi Mercredi」，百貨首發將進駐新光三越台中中港店，預計9月中旬開幕。圖／新光三越提供
「Alice+Olivia」進駐新光三越台南新天地，8月28日開幕。圖／新光三越提供
「Alice+Olivia」進駐新光三越台南新天地，8月28日開幕。圖／新光三越提供
「Vivienne Westwood」期間限定店將於9月6日至10月31日快閃新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
「Vivienne Westwood」期間限定店將於9月6日至10月31日快閃新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
「鬼塚虎Onitsuka Tiger NIPPON MADE」全系列旗艦店入駐新光三越台南新天地、8月28日開幕。圖／新光三越提供
「鬼塚虎Onitsuka Tiger NIPPON MADE」全系列旗艦店入駐新光三越台南新天地、8月28日開幕。圖／新光三越提供
「Marimekko」進駐新光三越台中中港店，9月7日開幕。圖／新光三越提供
「Marimekko」進駐新光三越台中中港店，9月7日開幕。圖／新光三越提供
可頌蛋塔人氣店「COMEME」進駐新光三越台中中港店9月1日開幕。圖／新光三越提供
可頌蛋塔人氣店「COMEME」進駐新光三越台中中港店9月1日開幕。圖／新光三越提供
SOGO忠孝館引進法國條紋衫始祖品牌「SAINT JAMES」進駐3樓、9月10日開幕。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館引進法國條紋衫始祖品牌「SAINT JAMES」進駐3樓、9月10日開幕。圖／SOGO提供
SOGO復興館將於9月下旬於6樓推出adidas Originals全系列櫃位。圖／SOGO提供
SOGO復興館將於9月下旬於6樓推出adidas Originals全系列櫃位。圖／SOGO提供
季樂和牛鐵板燒進駐遠百信義A13，接下來陸續展店忠孝SOGO、新光三越台北南西店。圖／品牌提供
季樂和牛鐵板燒進駐遠百信義A13，接下來陸續展店忠孝SOGO、新光三越台北南西店。圖／品牌提供
「肉的長谷川」9月9日進駐宏匯廣場7樓美食街。圖／宏匯廣場提供
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