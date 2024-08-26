誠品南西「風格早午餐地圖」 集結大稻埕、雙連&赤峰25家美味

台灣早餐店不僅數量多，種類更是五花八門，可見吃早餐對國人的重要程度。誠品生活南西2024年全新策畫出版《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，以中英雙語搭配插畫，推薦台北南西、赤峰、雙連、迪化街、大稻埕等街區逾25家特色美食名店，透過吃早午餐同時展開街區的散步路線，透過線上、紙本刊物線上發行，提供給美食愛好者索取。

誠品生活南西「風格早午餐地圖」特別規畫「大稻埕」、「雙連&赤峰」2大美食與文化散策路線，並邀請美食平台Taipeieater創辦人Charlene、在台東京饕客作家Tatsuya加碼分享內行人才知道的口袋美食名單與必逛風格小店。

想體驗特色台味，推薦地點包括廟口美食聚落「大稻埕慈聖宮」：傳承四代「葉家肉粥」懷舊鹹粥與炸物、以白煮(清燉)豬腳飄香半世紀的「許仔豬腳麵線」等道地台式。走到迪化街有全台最大布品批發零售中心「永樂市場」、以辣椒為主題的香料專賣店「杜甲」、百年老字號「江記華隆」肉乾、竹木工藝、香道等各路職人手藝。大同區推薦還有24小時不打烊、提供近200種美食選擇的「世界美食總匯」。

若從雙連市場出發，可先參拜知名文昌廟祈求考試與升遷好運氣，再到錦州街「阿德雷得咖啡」品嘗道地澳式與手沖精品咖啡，或造訪赤峰街排隊名店「Supranormal Bakery Café」享用份量十足的澳式早午餐盤。飽餐後可漫步穿梭周邊風格店家，融合音樂、展演、Zine小誌、服飾、雜貨等多元內容的「PAR STORE」以及珍藏古著、台日居家生活設計選物都值得一逛。還可到誠品生活南西5樓書店補充精神食糧，書店穹頂閣樓還有融合台灣在地食材與日式料理手法「Waku Waku Burger」。

完整地圖內容與遊逛路線除提供線上閱覽，亦可於台北當代藝術館、捷運台北車站、西門、台北101/世貿等站及機場捷運A1遊客中心取得紙本刊物，數量有限，贈完為止。

另外，誠品生活南西響應9月9日台灣狗狗節，首度策畫「這裡有毛孩！」浪浪互動攝影展，攜手浪浪攝影師張多利透過鏡頭分享26隻毛小孩可愛模樣和生命故事，9月5日起連續5天於4樓Event Space登場。