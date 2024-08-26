快訊

林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品南西「風格早午餐地圖」 集結大稻埕、雙連&赤峰25家美味

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，雙連市場口感豐富的「鴉片粥」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，雙連市場口感豐富的「鴉片粥」。圖／誠品提供

台灣早餐店不僅數量多，種類更是五花八門，可見吃早餐對國人的重要程度。誠品生活南西2024年全新策畫出版《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，以中英雙語搭配插畫，推薦台北南西、赤峰、雙連、迪化街、大稻埕等街區逾25家特色美食名店，透過吃早午餐同時展開街區的散步路線，透過線上、紙本刊物線上發行，提供給美食愛好者索取。

誠品生活南西「風格早午餐地圖」特別規畫「大稻埕」、「雙連&赤峰」2大美食與文化散策路線，並邀請美食平台Taipeieater創辦人Charlene、在台東京饕客作家Tatsuya加碼分享內行人才知道的口袋美食名單與必逛風格小店。

想體驗特色台味，推薦地點包括廟口美食聚落「大稻埕慈聖宮」：傳承四代「葉家肉粥」懷舊鹹粥與炸物、以白煮(清燉)豬腳飄香半世紀的「許仔豬腳麵線」等道地台式。走到迪化街有全台最大布品批發零售中心「永樂市場」、以辣椒為主題的香料專賣店「杜甲」、百年老字號「江記華隆」肉乾、竹木工藝、香道等各路職人手藝。大同區推薦還有24小時不打烊、提供近200種美食選擇的「世界美食總匯」。

若從雙連市場出發，可先參拜知名文昌廟祈求考試與升遷好運氣，再到錦州街「阿德雷得咖啡」品嘗道地澳式與手沖精品咖啡，或造訪赤峰街排隊名店「Supranormal Bakery Café」享用份量十足的澳式早午餐盤。飽餐後可漫步穿梭周邊風格店家，融合音樂、展演、Zine小誌、服飾、雜貨等多元內容的「PAR STORE」以及珍藏古著、台日居家生活設計選物都值得一逛。還可到誠品生活南西5樓書店補充精神食糧，書店穹頂閣樓還有融合台灣在地食材與日式料理手法「Waku Waku Burger」。

完整地圖內容與遊逛路線除提供線上閱覽，亦可於台北當代藝術館、捷運台北車站、西門、台北101/世貿等站及機場捷運A1遊客中心取得紙本刊物，數量有限，贈完為止。

另外，誠品生活南西響應9月9日台灣狗狗節，首度策畫「這裡有毛孩！」浪浪互動攝影展，攜手浪浪攝影師張多利透過鏡頭分享26隻毛小孩可愛模樣和生命故事，9月5日起連續5天於4樓Event Space登場。

誠品生活南西推出《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，策畫推薦「大稻埕」、「雙連＋赤峰」2大美食與文化散策路線。圖／誠品提供
誠品生活南西推出《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，策畫推薦「大稻埕」、「雙連＋赤峰」2大美食與文化散策路線。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大同區早餐選項豐富，份量與價格都親民的「尚雯早午餐」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大同區早餐選項豐富，份量與價格都親民的「尚雯早午餐」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大同區24小時不打烊、提供近200種美食選擇的「世界美食總匯」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大同區24小時不打烊、提供近200種美食選擇的「世界美食總匯」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大稻埕慈聖宮│以白煮(清燉)豬腳飄香半世紀的「許仔豬腳麵線」。圖／誠品提供
《成為台灣人，吃早餐》風格早午餐地圖，大稻埕慈聖宮│以白煮(清燉)豬腳飄香半世紀的「許仔豬腳麵線」。圖／誠品提供
誠品生活南西首度策畫「這裡有毛孩！」浪浪互動攝影展，9月5日起至9月9日於4樓Event Space推出。圖／誠品提供
誠品生活南西首度策畫「這裡有毛孩！」浪浪互動攝影展，9月5日起至9月9日於4樓Event Space推出。圖／誠品提供

機場捷運 美食 誠品

延伸閱讀

點子農場／赤峰學 見證沒落街區文化創生

大稻埕夏日節閉幕8分鐘煙火吸12萬人次 蔣萬安：攤商業績增4成

巴黎奧運邁入倒數…回顧台灣首面奧運獎牌 竟是非運動員的「他」獲得

北市大稻埕夏日節施放8分鐘煙火 下午6時起交管

相關新聞

新竹大遠百韓流魅力物產展 為暑假壓軸上場

新竹大遠百「2024韓流魅力物產展」於6F活動中心至9月2日盛大展出，引進最新最熱賣的道地韓國美食、物產及周邊好物讓秋季...

金鐘金馬男明星同台飆戲 超人氣舞台劇「沒有人想交作業」終演倒數

超人氣喜劇「沒有人想交作業」目前於台北空總劇場好評演出中，本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自2022年開始，在海內外多個城市演出超過達80場，2.5萬名觀眾曾親臨現場觀賞。音樂劇《小王子》Season 1 巡迴最終站將在9月20日至22日在高雄衛武營戲劇院演出，希望以五感立體的體驗刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。

誠品南西「風格早午餐地圖」 集結大稻埕、雙連&赤峰25家美味

台灣早餐店不僅數量多，種類更是五花八門，可見吃早餐對國人的重要程度。誠品生活南西2024年全新策畫出版《成為台灣人，吃早...

Z世代旅人趨勢調查 7成選擇出遊地受影劇影響

根據旅遊業者調查，超過7成的台灣Z世代（於1997年至2012年出生者）旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖...

迎接開學季 愛金卡攜手六大通路祭出10%回饋

迎接9月開學季到來，學生們將陸續重返校園，統一超愛金卡旗下icash2.0、icash Pay攜手文具、運動用品及3C通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。