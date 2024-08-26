經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦
改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自2022年開始，在海內外多個城市演出超過達80場，2.5萬名觀眾曾親臨現場觀賞。音樂劇《小王子》Season 1 巡迴最終站將在9月20日至22日在高雄衛武營戲劇院演出，希望以五感立體的體驗刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。
單一觀眾破紀錄重複觀看多達25場 演員林依晨也推薦
演員林依晨觀賞過後表示：「從沒看過音樂劇版本的小王子，這個版本讓我看到了這本名著可以有更輕盈愉快的可能，這個團隊也有著小王子的執著與勇敢，努力嘗試帶給大家更多表演藝術上不同的觀賞選擇～還沒看過嗎？請給自己一個半小時，讓小王子帶領你從他的B612星球啟程一趟覺醒之旅吧！」演出兩年多來，有單一觀眾觀賞音樂劇《小王子》場次數多達25場以上，每次都有不同的感動。
現場樂團演奏X本季卡司組合巡演最終站 打造不凡演出體驗
原版韓語作品在售票網獲得9.7分高度評價，臺灣觀眾更是從7歲到70歲都熱愛《小王子》生動呆萌操偶與絕美浪漫光影搭配，完美重現經典名場景、現場樂團演奏，讓人瞬間置身B612星球。把握最後機會，售票請上 OPENTIX。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言