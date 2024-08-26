經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自2022年開始，在海內外多個城市演出超過達80場，2.5萬名觀眾曾親臨現場觀賞。音樂劇《小王子》Season 1 巡迴最終站將在9月20日至22日在高雄衛武營戲劇院演出，希望以五感立體的體驗刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。

單一觀眾破紀錄重複觀看多達25場 演員林依晨也推薦

演員林依晨觀賞過後表示：「從沒看過音樂劇版本的小王子，這個版本讓我看到了這本名著可以有更輕盈愉快的可能，這個團隊也有著小王子的執著與勇敢，努力嘗試帶給大家更多表演藝術上不同的觀賞選擇～還沒看過嗎？請給自己一個半小時，讓小王子帶領你從他的B612星球啟程一趟覺醒之旅吧！」演出兩年多來，有單一觀眾觀賞音樂劇《小王子》場次數多達25場以上，每次都有不同的感動。

現場樂團演奏X本季卡司組合巡演最終站 打造不凡演出體驗