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金鐘金馬男明星同台飆戲 超人氣舞台劇「沒有人想交作業」終演倒數
超人氣喜劇「沒有人想交作業」目前於台北空總劇場好評演出中，本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。
「沒有人想交作業」的表演形式為「讀劇」，演員拿著劇本表演，既像演出又像排練，觀眾能清楚看見演員原本還在哭，下一秒便快速切換到喜劇場景的表演功力，加上此次特別將舞台延伸至觀眾席，演員還可以與觀眾近距離互動，即興發揮的臨場表演逗得觀眾哈哈大笑，感動與娛樂都能被滿足。
2024「沒有人想交作業」讀演版目前進入終演倒數，歡迎至口袋售票尋找喜歡的場次，或搜尋「沒有人想交作業」臉書粉絲團觀看更多資訊！
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