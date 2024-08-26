快訊

林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金鐘金馬男明星同台飆戲 超人氣舞台劇「沒有人想交作業」終演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
2024「沒有人想交作業」讀演版目前進入終演倒數。攝影／黃煌智
2024「沒有人想交作業」讀演版目前進入終演倒數。攝影／黃煌智

超人氣喜劇「沒有人想交作業」目前於台北空總劇場好評演出中，本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

「沒有人想交作業」的表演形式為「讀劇」，演員拿著劇本表演，既像演出又像排練，觀眾能清楚看見演員原本還在哭，下一秒便快速切換到喜劇場景的表演功力，加上此次特別將舞台延伸至觀眾席，演員還可以與觀眾近距離互動，即興發揮的臨場表演逗得觀眾哈哈大笑，感動與娛樂都能被滿足。

2024「沒有人想交作業」讀演版目前進入終演倒數，歡迎至口袋售票尋找喜歡的場次，或搜尋「沒有人想交作業」臉書粉絲團觀看更多資訊！

劇場 觀眾

延伸閱讀

21歲兒有望成金鐘黑馬 謝祖武講大白話「不看好」

獨／驚！為了10萬元 60歲金馬女配被警盤問遭軟禁

金鐘女星6週狠甩7公斤 一餐只吃2顆蛋配沙拉

從300元開始助學 雲林張金鐘夫妻14年捐助逾百萬元

相關新聞

新竹大遠百韓流魅力物產展 為暑假壓軸上場

新竹大遠百「2024韓流魅力物產展」於6F活動中心至9月2日盛大展出，引進最新最熱賣的道地韓國美食、物產及周邊好物讓秋季...

金鐘金馬男明星同台飆戲 超人氣舞台劇「沒有人想交作業」終演倒數

超人氣喜劇「沒有人想交作業」目前於台北空總劇場好評演出中，本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

經典文學小王子改編音樂劇 9月高雄巡演最終站林依晨也推薦

改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自2022年開始，在海內外多個城市演出超過達80場，2.5萬名觀眾曾親臨現場觀賞。音樂劇《小王子》Season 1 巡迴最終站將在9月20日至22日在高雄衛武營戲劇院演出，希望以五感立體的體驗刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。

誠品南西「風格早午餐地圖」 集結大稻埕、雙連&赤峰25家美味

台灣早餐店不僅數量多，種類更是五花八門，可見吃早餐對國人的重要程度。誠品生活南西2024年全新策畫出版《成為台灣人，吃早...

Z世代旅人趨勢調查 7成選擇出遊地受影劇影響

根據旅遊業者調查，超過7成的台灣Z世代（於1997年至2012年出生者）旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖...

迎接開學季 愛金卡攜手六大通路祭出10%回饋

迎接9月開學季到來，學生們將陸續重返校園，統一超愛金卡旗下icash2.0、icash Pay攜手文具、運動用品及3C通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。