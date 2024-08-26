鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」！網友崩潰：咬到一隻爆漿

又有飲料店出包？8月25日深夜，有網友於爆料公社發文，文章中表示「明明點茶凍飲居然有脆脆口感」、「不拆開還好，一拆開發現整杯都是」透過照片中可以看到，該名網友購買的「鶴茶樓」的飲料內竟然有數隻小蟑螂屍體，該名網友也表示「對，我還咬到一隻爆漿」。

根據網友於爆料公社發布的照片中，可見到該網友於8月25日下午16:26購買鶴茶樓（晴光店）的「鶴記鴛鴦凍奶茶」，但是在照片中，可見到飲品杯的底部有多隻蟑螂的屍體，甚至還有「蟑螂半屍」。該名網友表示「明明點茶凍飲居然有脆脆口感。不拆開還好，一拆開發現整杯都是。對，我還咬到一隻爆漿」

隨著貼文與照片出爐，許多網友也感到崩潰，表示「超噁，一家子都在這了」、「天啊，好噁」、「OMG 要暈倒了 好噁」。更因為最近鶴茶樓才與恐怖漫畫大師「伊藤潤二」聯名，推出多款驚悚造型的包裝與週邊，因此也有網友表示「就說是和伊藤潤二聯名啊 沒有廣告不實」、「伊藤聯名真材實料」。