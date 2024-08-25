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新竹大遠百韓流魅力物產展 為暑假壓軸上場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百韓流魅力物產展現做泡菜。圖／業者提供
新竹大遠百韓流魅力物產展現做泡菜。圖／業者提供

新竹遠百「2024韓流魅力物產展」於6F活動中心至9月2日盛大展出，引進最新最熱賣的道地韓國美食、物產及周邊好物讓秋季韓風滿溢。熱播韓劇中必喝必吃的通通有，最道地的韓式小菜、零食及水果酒等你來嚐鮮。

新竹大遠百表示，為滿足哈韓族的口腹，旅韓必備街頭小吃魚板湯、辣炒年糕、弘大飯捲及炒冬粉，讓你一秒到韓國。炎炎夏日超下飯韓式小菜、醬油螃蟹等現場通通有。活動期間特別祭出三重送活動第一重「消費滿額送好禮」持遠百APP或HAPPY GO卡單筆滿999元(含)以上，即贈送海苔酥。第二重「滿額抽好禮」單筆持遠百APP於活動現場當日消費599元(含)以上，即可獲得電子抽獎序號，活動結束後將抽出中獎者贈送台北-首爾來回機票乙張。第三重「滿額加碼送」持遠百APP於韓國展會場當日單筆消費滿888元(含)以上，即贈88元韓國展抵用券（限量500張，贈完為止）。

特別推薦的「醬油醃螃蟹」，是韓國傳統頂級韓食必備的醬油螃蟹，使用新鮮螃蟹洗淨後生醃，吃得到醬油醃製的鹹香，新鮮螃蟹更充滿濃濃海味，拌在白飯上絕對一口接一口，人稱白飯小偷絕非浪得虛名。

韓味道泡菜系列原價350元/瓶，配合展出特價900元/3瓶，除了有傳統泡菜、蘿蔔、跟炸雞最絕配的醋蘿蔔之外，辣味醋蘿蔔更是銷售冠軍。現場並有新鮮現做的蔥泡菜、韭菜泡菜、小黃瓜泡菜在現場醃製，現吃有蔬菜的鮮甜，入味後吃得到醬香與蔬菜的絕美搭配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹大遠百韓流魅力物產展為暑假壓軸上場。圖／業者提供
新竹大遠百韓流魅力物產展為暑假壓軸上場。圖／業者提供

新竹 遠百

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