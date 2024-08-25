快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Z世代旅人趨勢調查 7成選擇出遊地受影劇影響

中央社／ 台北25日電
超過7成的台灣Z世代旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖影劇的拍攝場地。示意圖／ingimage
超過7成的台灣Z世代旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖影劇的拍攝場地。示意圖／ingimage

根據旅遊業者調查，超過7成的台灣Z世代（於1997年至2012年出生者）旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖影劇的拍攝場地。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿，公布Z世代旅人趨勢調查。

Booking.com指出，近7成台灣Z世代旅客在選擇旅遊目的地時，會受到社群媒體的影響，不論是從親朋好友的社群平台上受到啟發，還是從各種社群平台收集旅行的想法或靈感。

不僅如此，Booking.com表示，Z世代也深受影視劇或實境秀影響，台灣有71%的Z世代旅客在選擇目的地時會為了朝聖影視劇的拍攝場地而調整，甚至期待踩點影視劇拍攝場景，來場「同款」餐廳、旅宿等體驗行程

Booking.com指出，注重Me Time（個人時間）也反映在旅遊習慣中，調查顯示，近半數台灣Z世代旅人在過去6個月中進行獨自旅行，更有71%旅客期待在未來1年中規劃只屬於自己的旅程。

Booking.com說，根據數據統計，全球有4成的Z世代更願意搜尋有提供新科技服務的旅宿，如機器人服務、AI功能等，且在全球有超過半數的Z世代會在計劃行程時，利用AI協助完善旅遊行程，其中台灣Z世代旅人，使用AI的意願高於全球14個百分點。

Booking.com指出，除了必拍照打卡的景點外，Z世代在規劃旅遊時更注重旅遊中的特殊體驗，例如熱氣球、跳傘等；在選擇旅宿時，全球68%的旅人想要再次入住曾經擁有美好體驗的旅宿，且高達7成5的台灣Z世代旅人將「飯店」視為旅宿首選，認為室外空間、溫泉、SPA等為選擇旅宿重要的一環。

除此之外，Booking.com說，台灣Z世代旅人認為在規劃旅遊時，是否符合高CP值、讓人感到物超所值的評估很重要，因此，有6成的台灣Z世代旅人會避開旅遊旺季，同時也十分關注是否能透過會員制節省更多預算，來進行當地的體驗。

景點 社群媒體 行程

延伸閱讀

阮經天一句話教演戲 黃鐙輝當下傻眼「現在是經典」

影／石岡熱氣球嘉年華首日票秒殺 今天更搶手！上午場很快沒票

影／石岡熱氣球嘉年華首日搭乘票秒殺 民眾半夜排隊搶票

台中石岡熱氣球嘉年華 東勢警規劃交通疏導措施

相關新聞

獨／全台最後一間！壽司配鐵板燒「小高玉／高樂」熄燈

喜歡吃壽司、鐵板燒嗎？號稱全台首創結合「鐵板燒＋小高玉迴轉壽司」的「高樂餐飲」，近日宣佈在8月24日結束營業。隨著餐廳劃...

日本麝香葡萄季來了！全聯、家樂福首波搶先空運來台限量開賣

迎接日本麝香葡萄季，全聯、家樂福搶先從日本限量空運來台開賣，滿足台灣民眾愛吃日本水果的心情！全聯日本麝香葡萄去年9～11...

Z世代旅人趨勢調查 7成選擇出遊地受影劇影響

根據旅遊業者調查，超過7成的台灣Z世代（於1997年至2012年出生者）旅客，在選擇旅遊目的地時，會受到影劇影響，並朝聖...

迎接開學季 愛金卡攜手六大通路祭出10%回饋

迎接9月開學季到來，學生們將陸續重返校園，統一超愛金卡旗下icash2.0、icash Pay攜手文具、運動用品及3C通...

搶攻會員經濟 宏匯廣場推寵愛會員專屬回饋三部曲

搶攻會員經濟，宏匯廣場除了點數加倍回饋及以提高折抵率，也打出消費滿額抽活動，檔期期間當日累計消費2500元就有機會抽中周...

2024 TOTO絢彩系列新上市 豐富色系與質感選擇 以奢華的金屬色階 為衛浴點亮熠熠光澤

日本衛浴品牌TOTO繼2023年推出結合頂尖機能與工藝美學的NEOREST一體形除菌全自動馬桶系列NX、LS、AS、RS，首次以光澤金屬飾條點綴馬桶，於市場上好評不斷。現代人對於居家生活品質的要求日漸提升，如何透過居家設計、設備及物件的挑選，打造舒適有質感的生活空間已成為裝潢中至關重要的條件。TOTO洞悉台灣消費者對於空間色彩運用更加多元、外型美學意識抬升的市場趨勢，今年再推出絢彩新品，提供豐富多樣的色系與質感選擇，滿足消費者對於不同裝潢風格的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。