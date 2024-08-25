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迎接開學季 愛金卡攜手六大通路祭出10%回饋

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
愛金卡歡樂迎接開學季 攜手文具運動3C六大連鎖通路 祭出最高10%回饋。圖／愛金卡提供
愛金卡歡樂迎接開學季 攜手文具運動3C六大連鎖通路 祭出最高10%回饋。圖／愛金卡提供

迎接9月開學季到來，學生們將陸續重返校園，統一超愛金卡旗下icash2.0、icash Pay攜手文具、運動用品及3C通路，包含九乘九文具專家、墊腳石、金興發、光南大批發、摩曼頓及STUDIO A等六大連鎖通路祭出超值開學採買攻略，讓民眾在添購開學必需品的同時，也能賺得OPENPOINT點數回饋。

愛金卡表示，此次優惠期間，賺1點等同1元現金，補貼零用錢，此外，學子們面對收假的憂鬱心情時，7-ELEVEN還推出雪淋霜新口味「統一木瓜牛乳」和特大杯思樂冰限時3天icash Pay支付享買1送1。

愛金卡表示，開學季將至，學生族群紛紛著手採買開學必備用品，無論是小學生開學必備的書包、文具，或是大專院校生必需的電子產品，通通都有回饋，至9月29日止，於相關商家使用icash Pay，單筆消費滿350元享10% OPENPOINT點數回饋；同時近期受觀光客喜愛的光南大批發，於8月30日至9月29日使用icash2.0卡單筆消費滿350元贈20點OPENPOINT。

除文具生活用品之外，愛金卡也說，開學要換上新裝增添回歸儀式感，9月30日前，與連鎖運動通路品牌摩曼頓推出icash Pay單筆消費滿2,500元享8%的OPENPOINT點數回饋，同享指定銀行單筆滿額10%OPENPOINT回饋；此外，3C也有好康優惠，9月30日前持icash Pay於STUDIO A、Straight A單筆消費滿5000元享3% OPENPOINT點數回饋，搭配icash Pay新戶首筆100%回饋及銀行加碼活動，最高可享1200點OPENPOINT。

3C 小學生 校園 返校

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