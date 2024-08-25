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搶攻會員經濟 宏匯廣場推寵愛會員專屬回饋三部曲

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新莊宏匯廣場。圖／本報系資料照片
新莊宏匯廣場。圖／本報系資料照片

搶攻會員經濟，宏匯廣場除了點數加倍回饋及以提高折抵率，也打出消費滿額抽活動，檔期期間當日累計消費2500元就有機會抽中周年慶購物金3000元，以超值活動炒熱買氣也提早為周年慶暖身鋪陳。

宏匯廣場表示，活躍會員經濟向來是發展重點之一，為增進會員黏著度並為接下來即將展開的周年慶暖身，宏匯廣場於8月29日10月2日強打「會員禮賓月」，推出會員專屬限定好康及眾多集客活動，包含「超級匯點數平日三倍送、超級匯點數變現金、時尚名品秋上市、餐飲、流行服飾首度盛大改裝」都將強勢登場。

宏匯廣場表示，檔期期間平日（周一至周四）消費3000元超級匯點數3倍贈，同時更放大超級匯點數現折回饋，會員於1至6樓服飾、配件、家用指定專櫃，當日單筆滿2500元扣點數100點立即現抵100元。

此外，宏匯廣場也說，一樓化妝品、香氛指定櫃位，當日單筆滿5000元扣超級匯點數200點現抵200元、一樓名品、珠寶區指定專櫃當日單筆消費滿1萬元扣超級匯點數300點現抵300元，等同1點折抵1元，直接放大超過3倍。

周年慶

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