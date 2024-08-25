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日本麝香葡萄季來了！全聯、家樂福首波搶先空運來台限量開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飽滿香甜的日本麝香葡萄來了，空運日本麝香葡萄即日起在全聯定門市開賣。圖／全聯福利中心提供
飽滿香甜的日本麝香葡萄來了，空運日本麝香葡萄即日起在全聯定門市開賣。圖／全聯福利中心提供

迎接日本麝香葡萄季，全聯、家樂福搶先從日本限量空運來台開賣，滿足台灣民眾愛吃日本水果的心情！全聯日本麝香葡萄去年9～11月熱銷約9萬盒，創造3,500萬元業績，今年特別日本空運來台飽滿香甜的麝香葡萄，即日起至9月2日限定開賣。

日本依據葡萄外型、品質有不同的等級標示，等級由高至低分為「秀」、「優」、「良」，此次開賣之日本空運麝香葡萄為「秀」等級，單盒規格約350克原價589元，特價539元，限量6,000盒於雙北、基隆市、桃園市、新竹縣等100家限定門市上架，數量有限，售完為止。

家樂福也於今年提前引進日本原裝進口麝香葡萄，產地來自山梨、福岡、熊本，主打「每顆甜度可達17度」，全台不限店別每週進貨3,000盒，每盒350克，限時特價539元。9月產季貨量會再加碼，搭配多波優惠拭目以待。

日本麝香葡萄皮薄無籽，果肉飽滿，彈牙多汁，帶濃郁花香與荔枝香氣。其中，日本山梨縣與長野縣，因為絕佳環境與氣候條件，擁有葡萄得天獨厚的生長環境，培育出全球頂級葡萄，同時也是日本最大麝香葡萄供應產區，佔全日本4～5成。每年9～10月為麝香葡萄豐收季節，洗淨後可連皮一起享用。

家樂福引進日本原裝進口麝香葡萄，主打「每顆甜度可達17度」，全台不限店別每週進貨3,000盒，每盒350克，限時特價539元。圖／家樂福提供
家樂福引進日本原裝進口麝香葡萄，主打「每顆甜度可達17度」，全台不限店別每週進貨3,000盒，每盒350克，限時特價539元。圖／家樂福提供

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