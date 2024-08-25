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獨／全台最後一間！壽司配鐵板燒「小高玉／高樂」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
高樂餐飲店內同時設有鐵板燒區、小高玉迴轉壽司區。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁
高樂餐飲店內同時設有鐵板燒區、小高玉迴轉壽司區。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁

喜歡吃壽司、鐵板燒嗎？號稱全台首創結合「鐵板燒＋小高玉迴轉壽司」的「高樂餐飲」，近日宣佈在8月24日結束營業。隨著餐廳劃下休止符，也象徵被視為「平民版高玉」的「小高玉」已經走入回憶之中。

「高樂餐飲」隸屬於東元餐飲集團旗下，同集團還有摩斯漢堡、樂雅樂、餡老滿、高玉等許多知名的餐飲品牌。其中主打高級日本料理的「高玉」，自1998年登台，乃是許多政商名流喜愛的名店，培育出許多優異的餐飲人士。至於同集團旗下的「小高玉」，主打迴轉壽司、海鮮丼飯，由於價格相對親民，也被民眾視為「平民版高玉」，因此吸引不少消費者上門。

鄰近南港經貿園區的「高樂餐飲」，開業至今已有約13年的歷史，採複合型態，同時擁有「鐵板燒」與「小高玉迴轉壽司」兩種餐飲，帶給民眾雙重享受。店內的「小高玉迴轉壽司」供應鮭魚肚、日本鮪魚大腹、海膽等豐富的迴轉壽司；同空間的鐵板燒區，民眾可以吃得到波士頓龍蝦搭配美國Prime牛肉的海陸套餐、美國沙朗牛排、日本A5和牛等鐵板料理…顧客均可自由搭配「鐵板燒＋迴轉壽司」的組合，甚至還能來份廣島燒，號稱是全台首創的用餐型態。

在2022年1月時，高玉創始店（建國店）因租約問題，結束23年的營業時光，當時也引起許多民眾的不捨，目前剩民生店持續經營中。近日，高樂餐飲經貿店則突宣佈，在8月24日結束營業，令粉絲相當錯愕。回顧過去，在2015年時，高樂餐飲曾於新莊晶冠廣場開設晶冠店，但已經於多年前步下舞台；「小高玉」過去亦曾擁有多間分店，但是「站前小高玉」已於2021年1月停業，「內湖小高玉」則在2023年7月結束營業，隨著經貿店本次熄燈，全台的「高樂餐飲」、「小高玉」已經全部劃下句點。

高樂餐飲同步供應鐵板燒料理、迴轉壽司。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁
高樂餐飲同步供應鐵板燒料理、迴轉壽司。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁
高樂餐飲店內設有「小高玉」，提供多種迴轉壽司。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁
高樂餐飲店內設有「小高玉」，提供多種迴轉壽司。圖／擷取自高樂小高玉 經貿店粉絲頁

日本料理 美國 迴轉壽司

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