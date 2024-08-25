iPhone攝影獎2024得獎名單揭曉 台灣攝影師趙培均以夢幻流星照獲風景類第一名

第14屆iPhone攝影獎（iPhone Photography Awards，IPPA）稍早在官網公布了得獎名單，年年參加都獲獎的IPPA常勝軍攝影師Paddy趙培均在今年的風景類拿到第一名、孩童類入圍佳作。獲得第一名的風景照是2024年2月14日走訪紐西蘭南島的蒂卡波（Tekapo）所拍攝，星空上半部耀眼的星群便是著名的獵戶座，而正中央最耀眼的是金牛座中最亮的恆星-畢宿五，畫面中同時有兩顆流星飛逝，是個十分難得的瞬間。

Paddy表示：「星空攝影首要須避免光源的侵擾，無論是遠方地面的照明光害抑或是月光，都會影響到成像品質；因此在『選址』與『拍攝方位』將是第一個課題。我在最一開始對於構圖的設想，就期望以平靜的湖面倒影作為前景。雖然著名的蒂卡波湖是其中一個選擇，但由於當時獵戶座將出現在西北偏西的方位，若在地卡波湖的東岸拍攝，有極大的可能會受到鄰近熱門景點好牧羊人教堂遊客產生的光害影響。因此便透過地圖及觀星App來選擇其他更為合適的拍攝地。」

Paddy也建議，要獲得清晰的星空成像，必須要將手機安置在三腳架上，強烈建議有可安裝沙袋或倒勾的款式，透過額外的重物來加強穩固，使拍攝過程中不易受到風勢搖晃的影響。 在微光且手機穩固的情況下，iPhone通常會自動進入30秒的夜間模式；如果沒有，亦可以手動調節，也很有可能是手機不夠穩固而無法觸發。以手指觸碰快門鍵的瞬間，可能也會使手機晃動造成成像模糊，因此也建議可以藉由藍牙遙控器或者倒數拍攝，避免前述的情況發生。

最後，在獲取成像後應檢視其曝光效果，如果有不盡理想之處，可以在拍攝介面調整曝光補償（一般建議在-1.0 / -0.7 / -0.3 / +0.3 / +0.7 / +1.0 之間依情況調節）。

Paddy獲得佳作的照片則是2023年10月9日下榻泰國清邁的柴萊蘭花（Chai Lai Orchid）時所拍攝，這家旅店特別以與大象共存的環境聞名，旅客可以在寧靜的大自然中享受與大象一同散步、餵食和洗澡的體驗。

這家旅店的核心理念是支持當地社區，尤其是幫助泰國北部的弱勢女性和難民。透過其相關的Daughters Rising計劃，致力於防止人口販賣，並為年輕女性提供教育和就業機會。這意味著住在這裡的每一位客人，都在幫助這些女性獲得一個更好的未來。

在隔日準備離開旅店之際，一頭特別親人的小象不斷向大女兒撒嬌，女兒也迴向其善意。於是Paddy便在遠方以五倍光學變焦來捕捉這樣溫柔的瞬間，避免打斷這般和諧的互動。

迎接9月即將揭曉的iPhone新機，Paddy也分享了自己對新iPhone的期待，「iPhone 15 Pro Max採用了四重反射的望遠技術賦予其高倍率的機能，也或許因為如此，在望遠對焦所需的時間體感上有比較長且時有錯焦的情形；動作按鈕可快速啟動相機帶來便利性，但也偶爾有相機死當的情形，以上兩者都曾經使我在創作時錯失拍攝時機。另外，雖然iPhone 15 Pro Max具備50倍的焦段，但其實際成像精細度對於創作者來說略顯不足，因此期望上述能夠在未來透過軟體(如AI)輔助及硬體有所增強與改善。」