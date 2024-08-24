AI機器人正夯！ ART365《行走的記憶》詮釋科幻機器人

AI機器人議題正夯，台中ART365美術館邀請來自馬來西亞的畫家陳傑強，以機器人作為創作主題《行走的記憶》個展，即日起展出至9月29日，60幅作品橫越20年的藝術創作，訴求用感性的油畫詮釋科幻機器人，畫風獨具自我風格，目前華碩(2357)內湖總部就珍藏了七幅陳傑強的作品。

ART365創辦人陳國定分享，近期AI機器人議題受到關注，甚至在股市發酵，許多AI機器人相關類股股價都因此飆漲，而ART365美術館致力推廣台灣在地深耕的藝術創作，適逢暑期尾聲，邀請家長帶著孩子一起到ART365，欣賞陳傑強筆下不一樣的機器人特展，也感受AI機器人的魅力。

這次的個展，從單一物件回溯逝去的童年到複合敘事，陳傑強具有迷人的敘事能力，作品以未調和的油料鋪陳出物件的主體，刮痕取代明確的框線，目前華碩內湖總部就珍藏了七幅作品。

陳傑強出生於馬來西亞，高中以前在馬來西亞學物理，2004年來台求學，2013年以優異成績取得國立台灣藝術大學美術學系碩士學位，展開馬來西亞與台灣往返的藝術生涯。

異鄉人的身分，使陳傑強處於某種當代的離散(diaspora)狀態，透過繪畫創作不斷地試圖尋求歸屬感，藉此勾勒身份的認同。

ART365總監賴慕芬表示，陳傑強早期的《玩具》系列，以單一物件承載了攸關家庭記憶、童年想像與身份認同的議題，賦予繪畫諸多沉重的意義；現不惑之年，旅居台中生活多年，創作迎來了新的轉向。

2024年的兩件繪畫作品：《大小孩》和《休息的地方》，將多個「單一物件」構築成「複合敘事」。高飽和度的用色，整體以冷色系為主，在一片藍綠交織之中，勻和了暖色調，尤其是黃色，以近乎鵝黃顏色勾勒出部分動植物的邊緣，對比色相互襯托下，銳利的黃金線使這些動植物閃爍著光芒。

台藝大時期的恩師陳貺怡教授表示，陳傑強具有細膩的觀察能力，迷人的敘事能力，透過繪畫將生活中瑣碎的片段，重新排列組合成多向度的風景，以未調和的油料，鋪陳出物件的主體，刮痕取代明確的框線，難以定義屬於具象還是抽象，畫風獨具自我風格。

陳傑強過去幾年的創作，聚焦於機器人玩具系列，以畫肖像方式，讓其充滿獨立的個性，抒情卻充滿肌理的筆觸，傳遞日常生活中隱身於心裡的澎派情感，強烈對比產生富饒趣味性。