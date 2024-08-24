快訊

韓職／月薪連最低工資都不到？曝韓啦啦隊處境：難怪李珠珢來台超開心

天雨路滑...國道4號貨車翻覆、後方3車碰撞 全線交通受阻

無形的品味 Monblanc、Paul Smith香氛寄香傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
義大利時尚品牌Brunello Cucinelli近日推出新款Pour Femme與Pour Homme男女香水，回歸品牌的服裝設計理念與調性，迷人、優雅而療癒。圖／Brunello Cucinelli提供
義大利時尚品牌Brunello Cucinelli近日推出新款Pour Femme與Pour Homme男女香水，回歸品牌的服裝設計理念與調性，迷人、優雅而療癒。圖／Brunello Cucinelli提供

香氣帶給人的印象雖然不像線條、輪廓、顏色來得具象，卻更能深植人心。因此無論是香水、香氛蠟燭，總能帶給人家居的無形品味，又像是一張隨身的隱形品片，傳遞個人風格。

隨著「大師傑作」（Meisterstück）問世周年，精品品牌萬寶龍（Montblanc）也推出了首款頂級香氛大師傑作香氛系列，四款淡香精分別為Black Meisterstück黑色大班淡香精、Patchouli Ink墨色廣藿香淡香精、Extreme Leather極致皮革淡香精，以及Vetiver Glacier 冰川香根草淡香精，聚焦於焚香、成熟的木質調、鳶尾花，以及檀香木，值得一提的是，四款淡香精皆由具名、獨立的調香師完成，非一般工業性調製。

義大利時尚品牌Brunello Cucinelli近日則也有全新香水系列問世，兩款香水Pour Femme女士香水與Pour Homme男士香水的瓶身設計相似、但氣味大不相同。Pour Femme女香以木質、麝香和琥珀為基調，是調香師Daphné Bugey從Brunello Cucinelli服裝中羊絨的輕盈與柔軟以及服裝色彩為靈感，勾勒出女性成熟而不浮華的印象；男香則是和法國調香師Olivier Cresp合作，以柏樹為氣味基調，並加入了佛手柑、杜松子與鼠尾草，令人感受放鬆、愉悅，同時傳遞出迷人的療癒感。

同時無論男香或女香、其瓶蓋是以95%的鋁製作、便於回收，瓶身玻璃與包裝紙分別通過PCR認證與FSC森林管理委員會認證，展現有意識、負責任的消費與生產。

英國時尚品牌Paul Smith的香氛則別出心裁，以植物學家（Botanist）、讀書人（Bookworm）、晨型人（Early Bird）、白日夢想家（Daydreamer）、陽光探索家（Sunseeker），以及說書人（Storyteller）為主題；其中「讀書人」是由牙買加香果、葡萄柚和雪松淬煉而成、帶來知性的聯想，「說書人」則以馬達加斯加丁香花蕾、濃鬱沉木和廣藿香精油為基調，帶來宛如冬日爐火旁的安逸溫暖。香氛都採用互補雙色玻璃製造，一但使用完、還可當成小型花器使用，一物二用。

Paul Smith「讀書人」（Bookworm）香氛蠟燭，價格店洽。圖／Paul Smith提供
Paul Smith「讀書人」（Bookworm）香氛蠟燭，價格店洽。圖／Paul Smith提供
萬寶龍（Montblanc）推出了首款頂級香氛大師傑作香氛系列，四款淡香精皆由具名、獨立的調香師完成。圖／Montblanc提供
萬寶龍（Montblanc）推出了首款頂級香氛大師傑作香氛系列，四款淡香精皆由具名、獨立的調香師完成。圖／Montblanc提供
萬寶龍「黑色大班淡香精 極致焚香」，125Ml，6,000元。圖／Montblanc提供
萬寶龍「黑色大班淡香精 極致焚香」，125Ml，6,000元。圖／Montblanc提供
Paul Smith香氛系列以六種不同主題的人物情境，帶來香氛與香氛蠟燭。圖／Paul Smith提供
Paul Smith香氛系列以六種不同主題的人物情境，帶來香氛與香氛蠟燭。圖／Paul Smith提供
Brunello Cucinelli的2024秋冬女裝以「Gentle Luxury」定調，訴諸品牌所堅持的精裁工藝。圖／Brunello Cucinelli提供（合成圖）
Brunello Cucinelli的2024秋冬女裝以「Gentle Luxury」定調，訴諸品牌所堅持的精裁工藝。圖／Brunello Cucinelli提供（合成圖）
Paul Smith香氛系列以六種不同主題的人物情境，帶來香氛與香氛蠟燭。圖／Paul Smith提供
Paul Smith香氛系列以六種不同主題的人物情境，帶來香氛與香氛蠟燭。圖／Paul Smith提供

品牌 氣味

延伸閱讀

運動風的清新！香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定

櫻桃香水推薦6款！Tom Ford、BORNTOSTANDOUT…從甜美純真到酒釀櫻桃的勾人誘惑都有

毛孩也能用名牌香水「高貴又氣質」 D&G推狗狗專用香氛噴霧

孫鵬好樂！爽收父親節禮物 孫安佐：努力往孝順路上走

相關新聞

無形的品味 Monblanc、Paul Smith香氛寄香傳情

香氣帶給人的印象雖然不像線條、輪廓、顏色來得具象，卻更能深植人心。因此無論是香水、香氛蠟燭，總能帶給人家居的無形品味，又...

台南泰國包機直航今年3架次載客平均率達94% 將再續推

「台南-泰國」包機直航從4月份至6月份總共3架次，總平均載客率達94%，台南市府表示，顯見台南深受泰國旅客歡迎，下半年亦...

秒變「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅無酒精雞尾酒氣泡飲登場

一秒變身「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅今夏隆重推出新品「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」，此外，包...

微風之夜林郁婷挑戰時尚指數！王碩瀚就愛Max Mara大衣

微風之夜昨晚登場，登場的明星名人中，新出爐的台灣之光、為台灣拿下金牌的林郁婷也帥氣登場，不僅以一身率性軍裝風格造型登場，...

星巴克「第2杯半價」來了！只有一天、全時段適用

星巴克近來活動一檔接一檔，預定在8 月26日推出「咖啡同好日．第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大...

台灣豬瘟全面拔針屆滿周年 今向WOAH申請為「豬瘟非疫國」

台灣豬瘟全面拔針上月屆滿周年，農業部今（23）日向世界動物衛生組織（WOAH）提交申請為「豬瘟非疫國」案件資料，若順利將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。