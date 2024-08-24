無形的品味 Monblanc、Paul Smith香氛寄香傳情

香氣帶給人的印象雖然不像線條、輪廓、顏色來得具象，卻更能深植人心。因此無論是香水、香氛蠟燭，總能帶給人家居的無形品味，又像是一張隨身的隱形品片，傳遞個人風格。

隨著「大師傑作」（Meisterstück）問世周年，精品品牌萬寶龍（Montblanc）也推出了首款頂級香氛大師傑作香氛系列，四款淡香精分別為Black Meisterstück黑色大班淡香精、Patchouli Ink墨色廣藿香淡香精、Extreme Leather極致皮革淡香精，以及Vetiver Glacier 冰川香根草淡香精，聚焦於焚香、成熟的木質調、鳶尾花，以及檀香木，值得一提的是，四款淡香精皆由具名、獨立的調香師完成，非一般工業性調製。

義大利時尚品牌Brunello Cucinelli近日則也有全新香水系列問世，兩款香水Pour Femme女士香水與Pour Homme男士香水的瓶身設計相似、但氣味大不相同。Pour Femme女香以木質、麝香和琥珀為基調，是調香師Daphné Bugey從Brunello Cucinelli服裝中羊絨的輕盈與柔軟以及服裝色彩為靈感，勾勒出女性成熟而不浮華的印象；男香則是和法國調香師Olivier Cresp合作，以柏樹為氣味基調，並加入了佛手柑、杜松子與鼠尾草，令人感受放鬆、愉悅，同時傳遞出迷人的療癒感。

同時無論男香或女香、其瓶蓋是以95%的鋁製作、便於回收，瓶身玻璃與包裝紙分別通過PCR認證與FSC森林管理委員會認證，展現有意識、負責任的消費與生產。