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秒變「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅無酒精雞尾酒氣泡飲登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
沛綠雅2024全新「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲——蜜桃貝里尼」。圖／沛綠雅提供
沛綠雅2024全新「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲——蜜桃貝里尼」。圖／沛綠雅提供

一秒變身「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅今夏隆重推出新品「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」，此外，包含多種口味的人氣沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水，也換上全新包裝，以「Maison Perrier Forever」重新定名，並請到知名影集「艾蜜莉在巴黎」女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）擔任品牌大使，迷死潮男潮女。

「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」與法國知名調酒師聯手，打造出獨特的高品質無酒精雞尾酒氣泡飲，有「蜜桃貝里尼」、「檸檬莫西多」兩種口味，口感獨特、酸甜好喝，模擬出清爽的酒精感受，單罐熱量低於30大卡，在法國一上市便造成轟動，成為型男靚女人手一罐的潮流飲品。

沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水也重新定名「Maison Perrier Forever」，集結萊姆、葡萄柚、草莓及水蜜桃多種水果風味，換上全新包裝，以富有霧面珍珠光澤感的粉嫩色彩鋁罐瓶身，繽紛可愛的氣泡以及風味水果，呈現出簡約純淨的新風貌，讓人感受到煥然一新的愉悅心情。

沛綠雅「Maison Perrier 沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」，請到知名影集「艾蜜莉在巴黎」女主角莉莉柯林斯擔任品牌大使。圖／沛綠雅提供
沛綠雅「Maison Perrier 沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」，請到知名影集「艾蜜莉在巴黎」女主角莉莉柯林斯擔任品牌大使。圖／沛綠雅提供
沛綠雅2024全新「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲——檸檬莫西多 」。圖／沛綠雅提供
沛綠雅2024全新「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲——檸檬莫西多 」。圖／沛綠雅提供
沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水「Maison Perrier Forever」。圖／沛綠雅提供
沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水「Maison Perrier Forever」。圖／沛綠雅提供

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