秒變「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅無酒精雞尾酒氣泡飲登場

一秒變身「艾蜜莉在巴黎」！沛綠雅今夏隆重推出新品「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」，此外，包含多種口味的人氣沛綠雅水果風味氣泡天然礦泉水，也換上全新包裝，以「Maison Perrier Forever」重新定名，並請到知名影集「艾蜜莉在巴黎」女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）擔任品牌大使，迷死潮男潮女。

「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」與法國知名調酒師聯手，打造出獨特的高品質無酒精雞尾酒氣泡飲，有「蜜桃貝里尼」、「檸檬莫西多」兩種口味，口感獨特、酸甜好喝，模擬出清爽的酒精感受，單罐熱量低於30大卡，在法國一上市便造成轟動，成為型男靚女人手一罐的潮流飲品。