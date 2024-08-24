微風之夜林郁婷挑戰時尚指數！王碩瀚就愛Max Mara大衣

微風之夜昨晚登場，登場的明星名人中，新出爐的台灣之光、為台灣拿下金牌的林郁婷也帥氣登場，不僅以一身率性軍裝風格造型登場，全身細節更暗藏無數巧思，儼然成為微風之夜最大咖，突破時尚新高度。

原來林郁婷身上服裝出自義大利時尚品牌MOSCHINO2的2024秋冬系列的Collezione 0新品，其中寬大輪廓的夾克外套搭配了多個大小不同的字母鍊式胸針，以「Ciao」之名、向是對世界自信發聲；而有別於秀場造型的咖啡色長褲、林郁婷則換上一套雙排釦打褶寬褲，右手並提取一只年度新品Tie Me Bag包包，以腰帶環繞包身的設計為特色，鬆垮、隨性，也像是新世代的自由不羈。該系列並已全數上市，可洽MOSCHINO微風信義、SOGO敦化、台北復北與高雄漢神等全台門市。

無獨有偶，昨日現身微風之夜的新面孔還有新生代男星王碩瀚。王碩瀚是於2014年參加伊林璀璨之星選秀，獲得演藝組冠軍出道，近年並有多部電視劇如《艾蜜麗的五件事》、《機智職場生活》與《奇蹟》等作品。