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微風之夜林郁婷挑戰時尚指數！王碩瀚就愛Max Mara大衣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為台灣拿下金牌的奧運拳后林郁婷昨日現身微風之夜。圖／Moschino提供
為台灣拿下金牌的奧運拳后林郁婷昨日現身微風之夜。圖／Moschino提供

微風之夜昨晚登場，登場的明星名人中，新出爐的台灣之光、為台灣拿下金牌的林郁婷也帥氣登場，不僅以一身率性軍裝風格造型登場，全身細節更暗藏無數巧思，儼然成為微風之夜最大咖，突破時尚新高度。

原來林郁婷身上服裝出自義大利時尚品牌MOSCHINO2的2024秋冬系列的Collezione 0新品，其中寬大輪廓的夾克外套搭配了多個大小不同的字母鍊式胸針，以「Ciao」之名、向是對世界自信發聲；而有別於秀場造型的咖啡色長褲、林郁婷則換上一套雙排釦打褶寬褲，右手並提取一只年度新品Tie Me Bag包包，以腰帶環繞包身的設計為特色，鬆垮、隨性，也像是新世代的自由不羈。該系列並已全數上市，可洽MOSCHINO微風信義、SOGO敦化、台北復北與高雄漢神等全台門市。

無獨有偶，昨日現身微風之夜的新面孔還有新生代男星王碩瀚。王碩瀚是於2014年參加伊林璀璨之星選秀，獲得演藝組冠軍出道，近年並有多部電視劇如《艾蜜麗的五件事》、《機智職場生活》與《奇蹟》等作品。

昨晚現身微風之夜時，王碩瀚則換上了Max Mara經典的LudmillaA字版型浴袍風大衣、內搭一件Circus系列T- Shirt。大衣使用雙層羊絨材質手工縫製，後背並採連肩袖設計，過往其實多為女性穿著，但在王碩瀚造型後，展示出這款長大衣的風格無界限。十年前一度曾流行「男友衣」Boyfriend look，現在隨著女裝輪廓逐漸益發寬鬆化的過程，往女友衣櫥挖男裝？或將成下一波的風格可能趨勢。

Max Mara LudmillaA字版型浴袍風大衣，20萬2,400元。圖／Max Mara提供
Max Mara LudmillaA字版型浴袍風大衣，20萬2,400元。圖／Max Mara提供
Moschino軍裝風夾克外套，90,800元。圖／Moschino提供
Moschino軍裝風夾克外套，90,800元。圖／Moschino提供
王碩瀚昨日現身微風之夜，並大方穿上Max Mara經典的LudmillaA字版型浴袍風大衣。圖／Max Mara提供
王碩瀚昨日現身微風之夜，並大方穿上Max Mara經典的LudmillaA字版型浴袍風大衣。圖／Max Mara提供
新生代男星王碩瀚。圖／Max Mara提供
新生代男星王碩瀚。圖／Max Mara提供
Max Mara Circus系列T- Shirt，橫條紋的設計、並有著醒目的紅色五星星芒，18,400元。圖／Max Mara提供
Max Mara Circus系列T- Shirt，橫條紋的設計、並有著醒目的紅色五星星芒，18,400元。圖／Max Mara提供
Moschino Tie Me bag肩背包，99,800元。圖／Moschino提供
Moschino Tie Me bag肩背包，99,800元。圖／Moschino提供
Moschino Ciao字母鍊式細節胸針大型款，17,800元。圖／Moschino提供
Moschino Ciao字母鍊式細節胸針大型款，17,800元。圖／Moschino提供
Moschino 雙排釦打褶寬褲，47,800元。圖／Moschino提供
Moschino 雙排釦打褶寬褲，47,800元。圖／Moschino提供

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