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台灣豬瘟全面拔針屆滿周年 今向WOAH申請為「豬瘟非疫國」
台灣豬瘟全面拔針上月屆滿周年，農業部今（23）日向世界動物衛生組織（WOAH）提交申請為「豬瘟非疫國」案件資料，若順利將於2025年5月獲WOAH認定，屆時台灣將成為亞洲唯一獲WOAH認定的豬瘟非疫國。
農業部表示，自2021年起防檢署啟動各項強化監測機制，均未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播風險極低，經專家評估後，推動2023年起分階段停止施打豬瘟疫苗，並於2023年7月1日全面停止疫苗接種。近期防檢署經過專家會議，確保遞交申請案件資料滿足WOAH認定「豬瘟非疫國」的所有要求。
農業部表示，若申請成功，台灣將成為亞洲唯一口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟三大重大疾病非疫國，對於養豬產業，不僅能降低養豬場人力及疫苗費用，還能減少因疫苗副作用造成的損失，降低豬隻飼養成本，並提升台灣豬肉產品在國際市場的競爭力。農業部也將持續輔導養豬場升級及屠宰場HACCP認證，以應對貿易自由化挑戰，並積極拓展我國優質生鮮豬肉外銷歐、美及日本等國市場，提升台灣豬肉產品的海外市占率。
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