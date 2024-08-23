香奈兒康朋街31號唇膏 絕美12霧面新色亮相

香奈兒於2023年推出「香奈兒康朋街31號唇膏」，以傳奇巴黎康朋街31號總店的迴旋鏡梯為靈感，採用可透視的透明玻璃裝載可輕鬆替換蕊芯的金屬光澤管身，並以二位數字命名，所有細節都讓人感受到品牌的高訂傳承與獨特風格。繼去年上市全12色的璀璨緞光色選，2024年，在香奈兒彩妝創意夥伴COMETES COLLECTIVE團隊成員Valentina Li的創意帶領之下，以品牌經典為發想，擴大推出12款全新絲絨霧光色選。

全新的12款顏色，從柔美氣質的玫瑰米色到經典紅棕色系，靈感來自香奈兒女士的作品、精緻的私人寓所、高級訂製服工作坊，以及香奈兒品牌創作誕生之地的康朋街31號精品總店。全新色調的唇膏膏體採用優雅的霧面織紋，上方壓印「CHANEL」品牌標誌，蘊含香奈兒獨家專利的梔子花精萃油及百香果精萃油，散發淡雅香氣，細緻質地宛如第二層肌膚般服貼舒適。

隨著全新的12色選，彷彿讓人踏進傳奇之地康朋街31號：「康朋街31號唇膏#18 N°5」以活力血橙色詮釋傳奇N°5香水的迷人茉莉花香調；溫暖的紅棕色「康朋街31號唇膏#17斜紋軟呢」則是對經典的斜紋軟呢布料的致敬；「康朋街31號唇膏#14親密」的柔美玫瑰米色讓人想到坐在康朋街公寓米色沙發上與輕鬆與閨密相處的時光；暖調玫瑰木色的「香奈兒康朋街31號唇膏#15工坊絲線」則彷彿走進位於四樓的訂製服工作坊。每一款顏色的設計與命名都直接捕捉到妳心目中最香奈兒的瞬間。