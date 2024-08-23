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台灣文學數位遊戲腳本徵選 夏日的甘甜滋味奪金

中央社／ 台北23日電

國立台灣文學館主辦「2024台灣文學數位遊戲腳本徵選」，今天舉行贈獎典禮，金獎由周紹傑「夏日的甘甜滋味：台灣文學與貓咪」獲得。

台文館館長陳瑩芳致詞表示，台文館近年致力於透過各種媒介、方式向大眾推廣台灣文學，很開心看見多元領域的創作者參與此屆徵選，顯示文學沒有過時，書寫就在日常生活當中，而「遊戲」更是嶄新的說故事方式。期待徵選成為新世代觀眾接觸文學的機會，也成為更多作品後續發展為更完整商業遊戲的契機。

根據國立台灣文學館發布新聞稿，本次徵選以「文學藏品及文本故事」為發想基礎，吸引來自各地72件作品參賽，作品涵蓋廣泛的主題與創意，作品整體水準令人驚豔。

其中「夏日的甘甜滋味：台灣文學與貓咪」發想自作家胡品清「貓型藏品」與她的文學作品，玩家在遊戲中根據天氣或角色情緒對應胡品清的著作，可召喚並搜集四散的貓咪精魄。

評審認為這款遊戲腳本設計特殊、企劃完整，以圖鑑中的24種貓咪對應24篇作品為亮點，增加遊戲的可玩性與趣味性；而胡品清在翻譯、散文、論述及性別上具有文學推廣價值。

靜宜大學台灣文學系系主任申惠豐致詞表示，本屆作品均具有高度可操作、可執行性，並設計謎題，導引玩家在解謎過程中探索文學文本或歷史，非常優秀。他也以當前熱門的遊戲上市後的效益為例，不只能帶動玩家再次重讀文本、造訪遊戲故事的場景，間接帶動觀光等所創造的龐大產值等。

台南藝術大學副教授羅禾淋分析，銅獎作品「脫隊的魚」屬教育類的歷史遊戲，讓玩家在故事發展過程中做出困難的抉擇，歷史巧妙結合虛構，腳本設計極具深度；銀獎作品「文學後室」以恐怖遊戲為發想，使用後設的上帝視角創造劇情，讓文學故事變成謎題，非常有趣；金獎作品更巧妙呼應人工智慧（AI）時代來臨、人文系所關閉的時事。對於人工智慧對文學的挑戰，他認為語言能力與文字訓練，反而是與人工智慧溝通的利器。

台灣文學 貓咪

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