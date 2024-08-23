香奈兒3.5-DA醇萃緊緻、奢華極萃新品 日常保養更完整

香奈兒（CHANEL）將於9月1日起於全櫃點及線上美妝精品店推出全新「香奈兒3.5-DA醇萃緊緻油凝乳」，採用全新療癒感官的「油凝乳」乳液質地，為既有的系列提供全新不同質地的選擇。同時上市的還有體現香奈兒保養理念精髓的全新「香奈兒奢華極萃前導精露」、「香奈兒奢華極萃肽金煥顏霜」，搭配按摩手法，為肌膚創造全面修護儀式。

●香奈兒3.5-DA醇萃緊緻系列 新質地4種選擇滿足不同需求

「香奈兒3.5-DA醇萃緊緻系列」是針對熟齡肌的各式需求而推出的保養產品，配方多取自天然來源，富含由香奈兒研究團隊精選的活性成分，例如提煉自法國原生千年古老植株、富含礦物質與微量元素、具備再礦化特性的草本紫花苜蓿萃取。「精萃修護複合油」則添加由蔓越莓、繡線菊與荷荷芭油組成的皮脂調節精油，同時蘊含珍珠光澤粒子，使用起來倍感舒適、成就滋養絲緞光澤。

隨著新品推出，「香奈兒 3.5-DA 醇萃緊緻系列」提供四種獨一無二的不同型態的保養選擇，適合所有膚質使用。香奈兒3.5-DA醇萃緊緻油凝乳採用舒適的乳液質地，香奈兒3.5-DA醇萃彈力緊緻乳更為清爽，還有分為輕盈版與豐潤版兩種不同質感的香奈兒3.5-DA醇萃拉提彈力霜，滿足不同消費者使用習慣的需求。

●香奈兒奢華極萃系列 用按摩創造自己的療癒儀式

「香奈兒奢華極萃系列」採用香奈兒在馬達加斯加專屬戶外實驗室悉心栽培的五月梵尼蘭，結合從位於不丹的香奈兒戶外實驗室提煉出的喜馬拉雅朱玉雪當藥萃取，兩種不同的成分相輔相成，搭配按摩手法，能以最溫柔的保養儀式寵愛肌膚。此系列推出兩款不可或缺的全新品項：「香奈兒奢華極萃前導精露」及「香奈兒奢華極萃肽金煥顏霜」。使用香奈兒奢華極萃全系列商品，能將保養儀式完整囊括四大步驟，前者能為保養儀式打下穩定基礎，後者則能延長五感饗宴並完美收尾，可每天早晚進行。

「香奈兒奢華極萃前導精露」為清爽的凝露質地，柔滑配方由數千顆微滴粒子組成，為保養程序的第一步，可再接著使用「香奈兒奢華極萃時光肽金露」。使用時可搭配三步驟按摩手法：先沾取適量前導精露塗抹於雙頰、前額和頸部，以雙手由中央向外於全臉均勻推開，至脖頸處沿著下顎輪廓按摩。接著以掌心和手指從T字部位開始，往上至前額處大面積深層撫壓按摩，接著移動至雙頰、唇部、下顎輪廓和斜方肌，每個部位重複三次。最後彎起手指，自臉部中央向外進行深層的畫圈按摩，從下顎輪廓下方開始，再沿著下顎輪廓，往上至雙頰與前額。

另一款新品「香奈兒奢華極萃肽金煥顏霜」，配方蘊含珍貴精油同時注入聚光珍珠粒子，是日常保養的最後一步，也可作為特別日子加強護膚的選擇。在完成保養儀式前，先用手溫熱「香奈兒奢華極萃肽金煥顏霜」，然後沾取適量輕點在雙頰與前額。以雙手由中央向外於全臉推勻即可。也可取適量放在指腹心溫熱後，塗抹於特定部位，當作加強保養。