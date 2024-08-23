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最古老威士忌酒廠鉑仕麥 珍藏系列18、21年獨獻台灣
創立於1608年、矗立於北愛爾蘭的東北海岸的鉑仕麥（BUSHMILLS），是全世界最古老的威士忌酒廠，400多年來以「三次蒸餾」與「三桶工藝」的極致釀酒手法聞名。此次在台灣上市的「巨人堤道珍藏系列」，更特別挑選「頂級稀有酒桶」做為第三桶，並透過「長時間過桶熟成」工藝，主打「獨特釀造工藝、嚴選稀有酒桶、完美呈現原酒強度」，在台灣獨家上市「18年香檳桶單一麥芽威士忌」與「21年秘密特級莊園紅酒桶單一麥芽威士忌」。
「18年香檳桶單一麥芽威士忌」選用精品時商界最喜愛的香檳桶過桶，展現出鉑仕麥酒廠的時尚高度。該酒款先以Oloroso雪莉桶、波本桶熟成超過16年，再以Cuvée香檳桶熟成2年，具有覆盆子、香蕉和清新蘋果等活潑的水果香氣，口感帶有複雜層次的香草甜味，輔以熟透的草莓、櫻桃與清新的檸檬氣息，酒精濃度51.2%，建議售價9,500元。
「21年秘密特級莊園紅酒桶單一麥芽威士忌」選用了極其稀有的一等特級（Premier Grand Cru Classé）波爾多紅酒桶過桶。該酒款先以Oloroso雪莉桶、波本桶熟成超過15年，再以波爾多一等特級酒莊紅酒桶熟成6年。洋溢深色水果、烤橡木與甘草香氣，口感具甜李子、黑莓和櫻桃風味，尾韻迷人悠長，酒精濃度51.1%，建議售價14,500元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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