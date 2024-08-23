Blue Box Café上新菜 星廚林明健打造地中海風情饗宴

迎接豔夏到來，Blue Box Café Taipei顧問主廚林明健（Chef Kin）以「 La Dolce Vita義大利的甜美生活」為靈感，推出新一季夏日菜單。主廚運用開心果的濃醇柔香、無花果的甘甜果味、漁獲鮮美海味等多樣食材，透過甜、酸、甘、辛、香等風味堆疊，建構出仿若在地中海區陽光普照下，盡情享受著豐饒物產的悠然生活。

「布拉塔起司沙拉（Burrata Salad）」是一道非常開胃的美味前菜，以菊苣生菜搭配酸甜爽口的漬檸檬，裸麥麵包香煎後洋溢奶油馥郁香氣，布拉塔起司新鮮濃醇，綴以綠色甜羅勒油、鮮花，再淋上一圈檸檬油醋，即刻喚醒夏日味蕾。

「胭脂蝦、酪梨、鳳梨油醋、藜麥、百香果」將現流胭脂蝦油煎至半生熟，鋪上酪梨、百香果肉搭配鳳梨油醋，撒上酥脆炸藜麥，再以芝麻葉點綴，呈現宜人夏日風情。

「瑞可塔起司義大利餃、菜色時蔬、榛果油醋醬」精選瑞可塔、葛瑞爾與莫扎瑞拉三款起司，搭配南瓜籽、榛果、甜豆、綠櫛瓜、黃櫛瓜等，呈現出夏日花園的繽紛景緻。

甜點「芒果千層」將酥脆的千層酥皮搭配馬達加斯加波旁香草入味的英式蛋奶醬，在最上層鋪排上新鮮芒果；一旁搭配以鳳梨、百香果、奇異果等熱帶水果製成的冰沙，清新爽口。

此外，Blue Box Café Taipei自開幕以來最受歡迎的英式三層下午茶，在仲夏時分也有了新風貌。「胭脂蝦小塔」以毛豆泥為底，再將胭脂蝦拌入鳳梨油醋，堆疊上鳳梨丁與清酒凍，交織出優雅細緻的美味。「瑞可塔捲」先將春捲皮微炸定型，再填入瑞可塔起司、檸檬果乾、無花果乾等，沾上香氣飽滿的無花果碎，令人回味無窮。「夢幻藍蛋糕」以藍莓果醬融合馬斯卡彭慕斯，口感滑順豐潤，洋溢濃濃夏日風情。

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