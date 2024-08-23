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Blue Box Café上新菜 星廚林明健打造地中海風情饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
石老魚、綠竹筍、芥末馬鈴薯泥。圖／Blue Box Café Taipei提供
石老魚、綠竹筍、芥末馬鈴薯泥。圖／Blue Box Café Taipei提供

迎接豔夏到來，Blue Box Café Taipei顧問主廚林明健（Chef Kin）以「 La Dolce Vita義大利的甜美生活」為靈感，推出新一季夏日菜單。主廚運用開心果的濃醇柔香、無花果的甘甜果味、漁獲鮮美海味等多樣食材，透過甜、酸、甘、辛、香等風味堆疊，建構出仿若在地中海區陽光普照下，盡情享受著豐饒物產的悠然生活。

「布拉塔起司沙拉（Burrata Salad）」是一道非常開胃的美味前菜，以菊苣生菜搭配酸甜爽口的漬檸檬，裸麥麵包香煎後洋溢奶油馥郁香氣，布拉塔起司新鮮濃醇，綴以綠色甜羅勒油、鮮花，再淋上一圈檸檬油醋，即刻喚醒夏日味蕾。

「胭脂蝦、酪梨、鳳梨油醋、藜麥、百香果」將現流胭脂蝦油煎至半生熟，鋪上酪梨、百香果肉搭配鳳梨油醋，撒上酥脆炸藜麥，再以芝麻葉點綴，呈現宜人夏日風情。

「瑞可塔起司義大利餃、菜色時蔬、榛果油醋醬」精選瑞可塔、葛瑞爾與莫扎瑞拉三款起司，搭配南瓜籽、榛果、甜豆、綠櫛瓜、黃櫛瓜等，呈現出夏日花園的繽紛景緻。

甜點「芒果千層」將酥脆的千層酥皮搭配馬達加斯加波旁香草入味的英式蛋奶醬，在最上層鋪排上新鮮芒果；一旁搭配以鳳梨、百香果、奇異果等熱帶水果製成的冰沙，清新爽口。

此外，Blue Box Café Taipei自開幕以來最受歡迎的英式三層下午茶，在仲夏時分也有了新風貌。「胭脂蝦小塔」以毛豆泥為底，再將胭脂蝦拌入鳳梨油醋，堆疊上鳳梨丁與清酒凍，交織出優雅細緻的美味。「瑞可塔捲」先將春捲皮微炸定型，再填入瑞可塔起司、檸檬果乾、無花果乾等，沾上香氣飽滿的無花果碎，令人回味無窮。「夢幻藍蛋糕」以藍莓果醬融合馬斯卡彭慕斯，口感滑順豐潤，洋溢濃濃夏日風情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瑞可塔起司義大利餃、菜色時蔬、榛果油醋醬。圖／Blue Box Café Taipei提供
瑞可塔起司義大利餃、菜色時蔬、榛果油醋醬。圖／Blue Box Café Taipei提供
英式三層下午茶。圖／Blue Box Café Taipei提供
英式三層下午茶。圖／Blue Box Café Taipei提供
布拉塔起司沙拉。圖／Blue Box Café Taipei提供
布拉塔起司沙拉。圖／Blue Box Café Taipei提供
胭脂蝦、酪梨、鳳梨油醋、藜麥、百香果。圖／Blue Box Café Taipei提供
胭脂蝦、酪梨、鳳梨油醋、藜麥、百香果。圖／Blue Box Café Taipei提供

義大利 起司 鳳梨

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