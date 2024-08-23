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Emily in paris場景解密 Boucheron絕美法式空間神開箱

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於店址樓上的Le 26V公寓，是展示空間、亦是品牌之友的獨立套房。圖／Boucheron提供
位於店址樓上的Le 26V公寓，是展示空間、亦是品牌之友的獨立套房。圖／Boucheron提供

美劇的經典場景或人物穿戴常讓人津津樂道，成為精品粉絲辨識眼力的品味大考驗。日前在Netflix播出第四季、第二集的《Emily in Paris》便取鏡了一處展現古典、華美與頂級法式風格的絕美空間，但這裡可不是臨時搭建的場景，答案揭曉：正是高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）位於巴黎芳登廣場的26號公寓

位於法國巴黎第一區的芳登廣場，除了有著經典地標Colonne Vendôme圓柱，周邊更匯集眾多高級珠寶品牌，也讓此處有著「巴黎珠寶盒」的美譽。而位於此處的26號公寓更是由高級珠寶品牌Boucheron所擁有，並於2018年時翻新，其店址樓上的Le 26V公寓，更成為品牌之友、超級VIP的獨立套房，是常人難以一探入內的絕密景點。

這棟翻新玩的建築，現時共有一樓、地面樓、二樓等多處空間，骨董傢俱與新品設計傢俱交融的呈現，一如Boucheron每年兩次的高級珠寶發表，既從典藏資料庫中重新演繹傳統，也交由新任創意總監Claire展現無有邊界的天馬行空創意。

在過往，Le 26V公寓的存在展示了Boucheron的豐厚傳統，同時重大晚宴、高級珠寶發表亦頻繁於此舉辦，像是品牌160周年派對時，包含鄔瑪舒曼（Uma Thurman）、鞏俐與周冬雨都曾於此坐客，同時品牌總裁Hélène Poulit-Duquesne更曾分享，她最愛的其中角落就是公寓浴室，因可在此輕鬆泡澡並俯瞰芳登廣場的無敵絕景，亦增加了Le 26V公寓的獨特風采魅力。

前往巴黎入住Le 26V公寓並非可輕易達成的旅遊目標，但反覆欣賞在Netflix上播映的《Emily in Paris》，並神遊Boucheron近170年的華美與閃耀？這就輕鬆也容易多了！

韓韶禧今年在品牌派對上配戴的Quatre高級珠寶短項鍊，混搭了多重貴金屬與四重紋飾。圖／Boucheron提供
韓韶禧今年在品牌派對上配戴的Quatre高級珠寶短項鍊，混搭了多重貴金屬與四重紋飾。圖／Boucheron提供
地面層的空間設計，揉合了古典與新潮家具，由其藤蔓交織的綠意，正是Boucheron銀座旗艦店的靈感來源。圖／Boucheron提供
地面層的空間設計，揉合了古典與新潮家具，由其藤蔓交織的綠意，正是Boucheron銀座旗艦店的靈感來源。圖／Boucheron提供
2024年時於Le 26V公寓中舉辦的Quatre 20派對，韓韶禧便親自參與、留下美好身影。圖／Boucheron提供
2024年時於Le 26V公寓中舉辦的Quatre 20派對，韓韶禧便親自參與、留下美好身影。圖／Boucheron提供
入口處的古典風格迴旋樓梯，不少韓星、名人都曾於此留影。圖／Boucheron提供
入口處的古典風格迴旋樓梯，不少韓星、名人都曾於此留影。圖／Boucheron提供
為於芳登廣場的Boucheron旗艦店，整棟公寓都為品牌獨自擁有，承繼了歷史與傳奇。圖／Boucheron提供
為於芳登廣場的Boucheron旗艦店，整棟公寓都為品牌獨自擁有，承繼了歷史與傳奇。圖／Boucheron提供

公寓 品牌 珠寶

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