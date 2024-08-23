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蛋黃區「袋」著走 Balenciaga全新Bel Air包 霸氣輕快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金卡達夏（Kim Kardashian）日前搶先配戴了Balenciaga Bel Air包款。圖／Balenciaga提供
金卡達夏（Kim Kardashian）日前搶先配戴了Balenciaga Bel Air包款。圖／Balenciaga提供

每種社群都有自成一格的文化，並成為內行人彼此辨識的密碼。時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）推出新款Bel Air包款，以加州洛杉磯的同名住宅區得到靈感，加上柔軟隨興的包款結構，日前已為美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian）搶先配戴、大秀愜意街頭風格。

位於洛杉磯聖莫尼卡山山腳的Bel Air社區，是當地的高收入家庭，也讓該區域常被認為是洛杉磯最富裕的社區，可被視為LA「蛋黃區中的蛋黃區」。其實Balenciaga先前也曾推出過以Rodeo大道為名的Rodeo系列包款，而本次問世的Bel Air系列包款則使用了經軟化的納帕山羊皮革襯裡、堅固結構、圓潤細膩的邊角，同時包款皆施以透明霧面塗層，背面、內側與可脫卸鐘形開口鑰匙扣則都壓印上Balenciaga Paris字樣，展現法國前衛時尚品牌與美國豪奢上流社會文化的聯名之作。

Bel Air系列Carry-All托特包款最搶眼的結構莫過於外側的三個翻蓋口袋，可以扣帶固定閉合，或敞開成為整體寬鬆風格造型的一部分。此外包款的前後結構再有金屬鈕扣，可改變包款的量體尺寸與收納空間。先前的大秀發表時，這只Bel Air包款則被以肩背、手提的方式造型執取，模特兒或是以黑色連身洋裝搭配，又或寬大襯衫與垮褲造型，展現出Bel Air可輕鬆融入正裝或隨性的多重可能。

Bel Air系列Carry-All托特包款將分特大、中型與小型三種尺寸，並以黑或米色皮革搭配金或銀色五金，訂價自11萬5,000元至24萬5,000元。晉身上流社會可以是一種概念，想把蛋黃區「袋」著走？除了堪比豪宅的千萬名表，現在也可以選擇Balenciaga的Bel Air包款了。

Balenciaga Bel Air黑色包款，24萬5,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bel Air黑色包款，24萬5,000元。圖／Balenciaga提供
寬大輪廓卻有著輕量化如空氣的輕盈，正是新款Bel Air的設計特色。圖／Balenciaga提供
寬大輪廓卻有著輕量化如空氣的輕盈，正是新款Bel Air的設計特色。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bel Air白色款，16萬9,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bel Air白色款，16萬9,000元。圖／Balenciaga提供
以加州洛杉磯住宅區得名的Balenciaga Bel Air包款，展現出美國上流社會的豪奢自信氣場。圖／Balenciaga提供
以加州洛杉磯住宅區得名的Balenciaga Bel Air包款，展現出美國上流社會的豪奢自信氣場。圖／Balenciaga提供
每只Bel Air包款均施以透明霧面塗層，低調凸顯精緻的皮革品質。圖／Balenciaga提供
每只Bel Air包款均施以透明霧面塗層，低調凸顯精緻的皮革品質。圖／Balenciaga提供

洛杉磯

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