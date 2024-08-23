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「梵谷：尋光之路」開展 林志玲錄製語音導覽藏彩蛋

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
友達光電創新應用發展部處長蘇修加（左起）、聯合數位文創董事長李彥甫、名模林志玲、富邦美術館館長翁美慧、富邦人壽總經理陳世岳、台灣大哥大副總經理劉麗惠等人，下午一起出席「梵谷：尋光之路」特展開展記者會。記者蘇健忠／攝影
友達光電創新應用發展部處長蘇修加（左起）、聯合數位文創董事長李彥甫、名模林志玲、富邦美術館館長翁美慧、富邦人壽總經理陳世岳、台灣大哥大副總經理劉麗惠等人，下午一起出席「梵谷：尋光之路」特展開展記者會。記者蘇健忠／攝影

梵谷:尋光之路」特展將於 8 月 24 日在台北富邦美術館盛大開展，以 「光」為主題在梵谷創作的脈絡下開闢三大展區，展出25件來自荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum, the Netherlands）的梵谷真跡，並特別以造景重現名畫場景。

富邦美術館特別邀請知名藝人林志玲為展覽錄製語音導覽，介紹畫作背後的故事，她現身開展記者會現場，分享錄製語音導覽心得，現場獻聲帶來名畫背後的精彩故事，並表示語音導覽內有彩蛋，參觀民眾要注意聆聽。

友達光電創新應用發展部處長蘇修加、聯合數位文創董事長李彥甫、名模林志玲、富邦美術館館長翁美慧、富邦人壽總經理陳世岳、台灣大哥大副總經理劉麗惠等人，下午一同出席特展開展記者會，場面盛大。

「梵谷：尋光之路」特展，展出作品「日落時柳樹」等梵谷真跡。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展，展出作品「日落時柳樹」等梵谷真跡。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展邀請知名藝人林志玲為展覽錄製語音導覽，介紹畫作背後的故事，她現身開展記者會現場，分享錄製語音導覽心得。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展邀請知名藝人林志玲為展覽錄製語音導覽，介紹畫作背後的故事，她現身開展記者會現場，分享錄製語音導覽心得。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展，展出作品「自畫像」等梵谷真跡。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展，展出作品「自畫像」等梵谷真跡。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展台灣展覽限定〈夜晚露天咖啡座〉造景，彷彿可親身走入梵谷名畫中。記者蘇健忠／攝影
「梵谷：尋光之路」特展台灣展覽限定〈夜晚露天咖啡座〉造景，彷彿可親身走入梵谷名畫中。記者蘇健忠／攝影

梵谷 美術館 語音

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