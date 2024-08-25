2024 TOTO絢彩系列新上市 豐富色系與質感選擇 以奢華的金屬色階 為衛浴點亮熠熠光澤

頂尖PVD金屬鍍層工藝 絕美外型再造歷久彌新

淡雅漸變的柔美光輝 昇華衛浴空間的色彩表現

文、圖 / 葉倩如、業者提供

日本衛浴品牌TOTO繼2023年推出結合頂尖機能與工藝美學的NEOREST一體形除菌全自動馬桶系列NX、LS、AS、RS，首次以光澤金屬飾條點綴馬桶，於市場上好評不斷。現代人對於居家生活品質的要求日漸提升，如何透過居家設計、設備及物件的挑選，打造舒適有質感的生活空間已成為裝潢中至關重要的條件。TOTO洞悉台灣消費者對於空間色彩運用更加多元、外型美學意識抬升的市場趨勢，今年再推出絢彩新品，提供豐富多樣的色系與質感選擇，滿足消費者對於不同裝潢風格的想像。

絢彩新品豐富色系與多樣質感 開創居家衛浴的無限想像

TOTO台灣東陶盛大舉辦【光影流金．點亮衛浴生活】設計師茶會暨新品發表會，「以極淨銀白為始，在光影流轉間引入流金般的金屬色階，為衛浴生活點亮閃耀的驚喜瞬間」為主題概念，展示絢彩龍頭、臉盆新品如何與各式風格搭配，進一步彰顯衛浴空間的色彩表現，增添空間質感，締造衛浴新美學。

霧黑、大象灰、裸杏三色臉盆選擇，霧面細緻質感，點綴低調奢華美感。

■ 絢彩龍頭

• 多元色澤與質感選擇：從經典的銀色延伸出鎳銀色系，以現代品味呈現沉穩大器的日常氛圍；古銅、古典金色系蘊含內斂的溫暖金黃光澤，為空間注入氣質典雅的氣息；率性的霧黑色系，帶來與時俱進的現代感，展現個人獨特的時尚品味。

• 美型兼具耐久性的頂尖工藝：表面採用PVD金屬鍍層工藝，維持龍頭表面的硬度，相較於烤漆產品，不易因碰撞、脫落或刮傷而露出底層材料，即使歷經多年仍可保有美觀的外型，擁有更高的耐久性。

霧黑色龍頭的質感呈現上，TOTO採用精湛的「噴砂處理」技術，運用物理氣相沉積(PVD)原理，在凹凸不平的金具表面形成了一層鍍鉻膜，創造出淡雅漸變的細緻黑與絲綢般的柔美光輝。

• 順滑流暢的舒適手感：為了達成持久流暢的使用體驗，TOTO獨特的高耐久陶瓷芯，重塑了瓷碟，在表層塗上一層特殊塗裝，更精準地控制龍頭出水量與流暢性，同時更加潤滑、耐用，從微小細節提升舒適感受。

■ 絢彩臉盆

• 輕奢色系及多樣質感：過往以充分展現陶瓷之美的白色臉盆為主，今年推出霧黑、裸杏色、大象灰三色臉盆選擇，霧面中透出細緻光彩的質感，點綴低調奢華的空間美感。

• 精緻巧薄的絕美外型：TOTO的纖曲設計，以職人的創新陶瓷工藝，打造精緻巧薄的外型，讓臉盆自然的融合於衛浴空間，且相較過去產品邊緣最薄的部分，纖曲設計的盆壁厚度減半，但強度加倍。無論纖薄或筆直的邊緣線條設計，均獲得iF、紅點等國際設計大獎肯定，開創衛浴至美境界。

TOTO於台北信義區展示旗艦店現場示範絢彩新品及NEOREST 一體形除菌全自動馬桶的商品搭配，以產品色系呼應空間風格，營造出「奢華別緻」、「現代摩登」、「自然木質」的台灣主流裝潢風格，歡迎消費者到店體驗及挑選。

TOTO採用精湛的「噴砂處理」技術與頂尖PVD工藝，創造出極致霧黑。

2024 TOTOxNAID最具參考價值衛浴改修案

TOTO相當重視台灣衛浴改修市場，自2022年起TOTO與NAID 室裝全聯會聯合舉辦「最具參考價值的衛浴改修徵件活動」，藉由設計師多元的視野與豐富的經驗，提供消費者衛浴改修上的幫助與靈感。今天下午也頒發2024第三屆「最具參考價值衛浴改修案」三名金嚮獎得主及由大眾共同票選出的一名人氣獎得主。

TOTO x NAID 2024第三屆「最具參考價值衛浴改修案」頒獎典禮，未來將持續與NAID攜手舉辦此活動，敬請關注。

未來TOTO與NAID室裝全聯會將持續攜手舉辦「最具參考價值的衛浴改修案 徵件活動」，期望透過設計師投稿的衛浴改修案例，帶給消費者更多對於衛浴空間的美好想像，往後也會將設計師的案例收納於「TOTO理想衛浴風格誌」，幫助消費者著手實現家中衛浴新風貌 ▶ https://bit.ly/3WZ1ezh