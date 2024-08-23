KIRIN淡麗啤酒升級！GREEN LABEL減醣70%、低於100大卡

中秋瘋烤肉擔心熱量爆表？KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒RENEW罐升級全新上市，主打解膩、減醣、低熱量，比市售啤酒減少70%醣質，每罐350ml的熱量低於100大卡，帶來清爽解膩的啤酒體驗。

根據調查，日本人在飲食喜好中，高達46.6%最重視健康，平時在居酒屋用餐時，更是習慣「先喝一杯啤酒」放鬆心情，在偏好喝酒搭餐的日本市場中，淡麗已成為日本人心中的首選，銷售量高達420億罐。

為使口感加倍好喝，KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒RENEW罐除保持清爽的美味特色外，特別增加了大麥的比例，降低啤酒回味中的酸味，為消費者帶來更豐富層次的口感體驗；KIRIN淡麗獨家的「啤酒花芳香製法」，也讓啤酒喝起來充滿清爽的香氣，使口感更加滑順。

不僅口感升級，在包裝方面也進行全面改造。全新包裝設計以更為清爽的GREEN LABEL標籤設計，強調啤酒帶來的舒適感受，視覺上簡約而不失質感，傳遞出喝一口淡麗帶來身心舒暢的愉悅感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康