史上第一顆「蛋撻冰淇淋」！肯德基正午2小時優惠快閃

肯德基史上第一顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」來了，同步可享「夏日激爽價」第二件五折，優惠只限定於8月27日至9月1日、期間正午限時2小時。

二十四節氣在昨（22）日已進入「處暑」，雖然應該是暑氣逐漸消退的時刻，但每日中午實際體感溫度仍逼近40度，炎熱難耐。肯德基今（23）日宣布推出抗暑優惠，8月27日至9月1日每天中午12點到2點「冰心蛋撻風味冰淇淋」限時冰品優惠，優惠限時6天，數量有限，售完為止。

「冰心蛋撻風味冰淇淋」是將經典產品原味蛋撻華麗大變身，蛋撻風味的冰淇淋不僅保留肯德基最經典暢銷的原味蛋撻濃郁奶蛋內餡香氣，上層撒上的焦糖脆片增添口感，搭配香脆的餅乾外殼，冰涼的口感中展現全新魅力。

此外，「PK雙饗卡APP」即日起至8月31日、APP不限通路消費回饋最高2.5%無上限。會員單筆消費金額每新台幣100元可累積紅利點數5點，紅利點數可於下次消費時直接折抵，每2點折抵1元。